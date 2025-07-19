За даними глави держави, внаслідок атаки РФ одна людина загинула, шестеро - поранено.

Росія під час чергової масованої атаки по містах України запустила більше ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники", - зазначив глава держави.

За інформацією Зеленського, в результаті атаки ворога постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

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"В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру - без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким", - додав президент.

Глава держави також підтвердив удари ракетами та дронами по Павлограду та вчергове наголосив на необхідності посилення ППО.

Атака РФ на Україну 19 липня

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 19 липня Росія здійснила наймасованішу атаку на Павлоград. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки на місто понівечені промислові підприємства, пожежна частина, виникли пожежі.

Також 18 липня росіяни атакували область ракетами, внаслідок атаки у Дніпрі та районі спалахнули пожежі.

Крім того, російські окупанти завдали удару по Одесі. За даними ДСНС Одещини одна людина загинула, ще п'ятеро осіб було врятовано. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин, повідомили рятувальники.

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