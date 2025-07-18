Дослідження надасть цінну інформацію для прогнозування майбутніх змін клімату.

Найдавніший лід Антарктиди прибув до Великої Британії для аналізу, який, як сподіваються вчені, дасть змогу більше дізнатися про зміни клімату на Землі. Про це пише Sky News.

Лід було витягнуто з глибини до 2800 метрів у районі Літл-Доум-С у Східній Антарктиді в рамках міжнародних зусиль із "розкриття найпотаємніших таємниць антарктичного льоду".

Зазначається, що крижані керни - циліндричні трубки стародавнього льоду - будуть проаналізовані в Британській антарктичній службі (BAS) у Кембриджі. Кінцева мета дослідження - реконструювати історію клімату Землі на період до 1,5 мільйона років, що значно розширить наявний історичний матеріал, отриманий з крижаних кернів, вік якого становить 800 000 років.

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Доктор Ліз Томас, керівник групи з вивчення крижаних кернів Британської антарктичної служби, заявила, що дослідження надасть цінну інформацію для прогнозування майбутніх змін клімату.

Важливо, що протягом наступних кількох років зразки будуть аналізуватися в різних лабораторіях по всій Європі, щоб краще зрозуміти еволюцію клімату Землі та концентрацію парникових газів. Доктор Томас сказала:

"Неймовірно хвилююче брати участь у цій міжнародній роботі з розкриття найглибших таємниць антарктичних льодів. Проєкт заснований на центральному науковому питанні: чому приблизно мільйон років тому кліматичний цикл планети змінився з 41 000-річного на 100 000-річний цикл льодовиково-міжльодовикових циклів? Розширюючи дані крижаних кернів за межі цього поворотного моменту, дослідники сподіваються поліпшити прогнози того, як клімат Землі може реагувати на майбутнє збільшення концентрації парникових газів".

Цікаво, що лід було видобуто в рамках проєкту Beyond EPICA - Oldest Ice, що фінансується Європейською комісією та об'єднує дослідників із 10 європейських країн і 12 організацій.

"Наші дані дадуть змогу вперше отримати безперервні реконструкції ключових екологічних показників, включно з температурою атмосфери, вітровими режимами, площею морського льоду і продуктивністю морського середовища, що охоплюють останні 1,5 мільйона років. Цей безпрецедентний набір даних крижаних кернів надасть важливу інформацію про зв'язок між рівнями CO₂ в атмосфері та кліматом у раніше невивчений період історії Землі, надаючи цінний контекст для прогнозування майбутніх змін клімату", - пояснила Томас.

Новини про вивчення Антарктиди

Вчені виявили давно втрачений ландшафт, що зберігся під Антарктичним крижаним щитом протягом 30 мільйонів років. Ерозія стародавніх річок утворила великі рівні поверхні під льодом Східної Антарктиди в період від 80 до 34 мільйонів років тому. Розуміння того, як вони утворилися і як продовжують впливати на ландшафт, може допомогти уточнити прогнози майбутньої втрати льоду.

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