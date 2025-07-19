Tempest розробляється для польотів углиб ворожої території.

Велика Британія спільно з Італією та Японією веде розробку надзвукового малопомітного літака, який планується ввести в експлуатацію до 2035 року.

Як пише The Telegraph, літак, який отримав у Британії назву Tempest, розробляється для далеких перельотів, перевезення великого корисного навантаження і техніки, і судячи з його розмірів, призначений для далеких місій углиб ворожої території.

"Більший літак означає більші паливні баки. Це означає більшу дальність польоту і більше корисне навантаження вибухових боєголовок. Розмір також дозволяє розміщувати зброю всередині, забезпечуючи гладку зовнішню поверхню, що ускладнює виявлення літака радаром", - зазначає The Telegraph.

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При цьому Tempest буде оснащений технологіями, що дають йому змогу взаємодіяти з іншими літаками, безпілотниками, наземними військами і супутниками. Усе це свідчить про те, що Tempest розробляється для далеких місій углиб ворожої території, де зв'язок із базою може бути неможливим.

Підготовка до майбутньої війни

За словами експертів, якщо НАТО коли-небудь вступить у війну проти Росії, це означає, що літак злітатиме з британського аеродрому, непомітно долітатиме до Росії, знищуватиме ворожу ППО, а потім повертатиметься назад.

Ба більше, така велика дальність дасть змогу японським пілотам завдавати ударів углиб материкового Китаю в будь-якому майбутньому конфлікті на Тихому океані.

Як пише The Telegraph, проєкт передбачає, що літак зможе перетнути Атлантику без дозаправки в повітрі - чого ще не вдавалося жодному винищувачу Королівських ВПС.

"Ви можете зробити свій літак настільки малопомітним, наскільки захочете, але якщо його потрібно дозаправляти за допомогою танкера, то в кінцевому підсумку супротивникові залишиться тільки вистежити і знищити цей танкер", - зазначає військовий аналітик Френсіс Туса.

"Темпест" у бою

Туса каже, що в разі війни з РФ на першому тижні конфлікту Tempest, імовірно, доведеться попрямувати в Росію й атакувати системи ППО та авіабази.

Потім, на другому тижні, коли ППО не становитиме загрози, літак може або знищувати ворожі винищувачі, або продовжити виконувати функції наземної підтримки.

Для виконання цієї ролі очікується, що він зможе обрушити на свої цілі величезні арсенали вибухової зброї - потенційно вдвічі більше, ніж може розгорнути F-35.

Технологія, вбудована в Tempest, також забезпечить літаку можливість виконувати функції бортового вузла зв'язку, навіть якщо зв'язок із базами у Великій Британії буде порушено. Це означає, що він може служити центральною точкою зв'язку для дружніх безпілотників і ракет, які знаходяться поблизу, а також для наземних сил і супутників у космосі.

Виробництво зброї в Європі

Раніше ЗМІ повідомляли, що британське виробництво бойових літаків Eurofighter Typhoon призупинено через брак нових замовлень. Уряд Великої Британії не розміщував замовлень на нові літаки з 2009 року, а наступні експортні замовлення від Саудівської Аравії та Катару ще не узгоджені.

Також повідомлялося, що Британія планує позбутися критичної збройової залежності від США. Очікується, що на території Великої Британії побудують контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-міліметрових артилерійських снарядах.

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