У Києві відбудеться Антонич-фест

2-4 жовтня у Києві в парку “Нивки” відбудеться Антонич-фест, приурочений 100-річчю від дня народження видатного українського поета Богдана-Ігоря Антонича, яке відзначатиметься 5 жовтня.

Як повідомляє ЛітАкцент, у програмі передбачається музична частина з 20 учасників, серед яких Сестри Тельнюк, Пропала Грамота, Мертвий Півень, Оркестр Янки Козир, Катя Chilly, Кому Вниз, Вій, Тарас Чубай.

Також на фесті близько 10 скульпторів і 20 художників open air робитимуть скульптури з дерева та каменю за мотивами віршів Богдана-Ігоря Антонича. Два київських театри - Києво-Могилянської академії та “Райдо”, а також львівський Театр тіней покажуть свої вистави з використанням творів Антонича. Виробник дизайнерського одягу за народними мотивами “Мокша” представить вбрання із текстами поета. Львівське творче об’єднання “Кактус” привезе виставку, яка експонуватиметься в парку “Нивки”.

Окрім того, на фестивалі працюватимуть дитячі майданчики, майстерня малюнку, анімаційна майстерня.

Антонич-фест – благодійна акція. Організатор – спільнота «Сумно?».Зібрані на фестивалі кошти підуть на видання книжки-альбому Богдана-Ігоря Антонича та CD-збірки пісень на слова поета.

Фестивальна програма – щоденно з 14 до пізньої ночі. Вхід на фестиваль – це благодійний внесок – від 40 грн за один день та від 70 за всі три дні.

З детальною програмою можна ознайомитись тут.

Місце проведення: м.Київ, пр-т. Перемоги, 82 (ст. м.Нивки).