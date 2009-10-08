Герта Мюллер стала лауреатом Нобелівської премії з літератури

Лауреатом головної книжкової премії світу стала німецька письменниця Герта Мюллер, повідомив секретар Нобелівського комітету.

Герта Мюллер народилася 17 серпня 1953 року в Румунії. У 1987 разом з чоловіком, письменником Ріхардом Вагнером, переїхала у ФРН. Виступала з лекціями в багатьох університетах. Живе в Берліні. Автор віршів, прози, есе. Лауреат багатьох літературних премій як німецьких, так і загальноєвропейських, зокрема – Дублінської (1998 рік) і премії імені Франца Кафки (1999). Вірші, романи, розповіді та есе Герти Мюллер перекладені багатьма європейськими мовами, а також на китайську та японську.

Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року. Вибір найбільш гідного в цій номінації за традицією викликає найгостріші суперечки і нарікання на адресу Нобелівських комітетів, адже за життя цю премію так і не одержали такі автори, як Лев Толстой, Август Стріндберг, Генрік Ібсен.

У цілому за роки Нобелівської премії з літератури було удостоєно 105 письменників, поетів і драматургів. Одинадцять з них - жінки. Серед російських письменників, що одержали Нобелівську премію з літератури, - Іван Бунін (1933), Борис Пастернак (1958), Михайло Шолохов (1965), Олександр Солженіцин (1970), Йосип Бродський (1987).

У 2008 році лауреатом преміїстав французький письменник Жан-Марі Гюстав ле Клезіо, в 2007 році – англійська письменниця Доріс Лессінг.

Як вже повідомлялося, 7 жовтня в Стокгольмі Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук оголосив імена лауреатів премії Нобеля в області хімії – ними стали Векатраман Рамакрішнан з Кембріджа, Томас Стайц з Єльского університету (США) і Ада Йонат з Інституту Вейцмана (Ізраїль).

6 жовтня були названі лауреати премії з фізики. На 108-ій за рахунком церемонії ними стали китайський і американські учені за оптичні дослідження.

5 жовтня були оголошені імена володарів Нобелівської премії в області медицини та фізіології. Ними стали троє учених зі США за дослідження ензиму, який може стати ключем до вічної молодості.

У п`ятницю, 9 жовтня, о 11:00 (12:00 за Києвом) в Осло стане відоме ім`я лауреата або лауреатів премії миру, у списку кандидатів на яку – 172 громадських діяча і 33 громадських і міжнародних організацій.

Завершиться Нобелівський тиждень 12 жовтня, коли о 13:00 (14:00 за Києвом) Королівська шведська академія наук представить володарів премії з економіки, установленій шведським Держбанком у 1968 році на згадку про Нобеля.

Сума Нобелівської премії 2009 року складає 10 мільйонів шведських крон (близько мільйона євро). Імена нагороджених оголосили за традицією, що склалася, на початку жовтня.

Церемонія вручення премій проходить у Стокгольмі та Осло 10 грудня, у день кончини її засновника – Альфреда Нобеля (1833-1896) – шведського винахідника та промисловця.

Корреспондент.net