У Києві ідентифікуватимуть бездомних

Міжнародна громадська організація "Друзі Спільнота Святого Егідія" (www.santegidio.org), за участі Школи соціальної роботи Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», 9 грудня о 14 годині запрошує на відкриту конференцію під назвою "Бездомні: невидимі люди Києва". У рамках конференції відбудеться фотовиставка "Бездомні: інший погляд" (www.bezdomni.org ), а також показ документального студентського відео.

Соціальна категорія бездомних об’єднує надзвичайно різних людей, з різними життєвими долями та поглядами. Проте для всіх бездомних спільними залишається відсутність соціальної захищеності та абсолютна безправність. Утім не лише байдужість держави є головною проблемою, через яку життя на вулиці обертається на щоденну боротьбу за виживання. Найбільше, від чого страждають люди на вулиці – це упереджене і негативне ставлення з боку суспільства та рівень загальноприйнятої зневаги. А відтак грубість, жорстокість і часом відверта агресія стають чи не єдиною «мовою» спілкування, яку бездомні чують від своїх «домашніх» співгромадян.

Організація "Друзі Спільноти Святого Егідія" має унікальний досвід майже 10-річного спілкування з бездомними Києва. Ми пропонуємо неупереджено й відверто подивитися на людей, які з різних причин одного дня втратили оселю, залишилися без підтримки сім’ї, родичів, друзів. Головна мета конференції, яка проводиться на початку зимової пори року, є насамперед консолідація зусиль державних та громадських організацій, які працюють у Києві з бездомними та заради бездомних; розробка та реалізація конкретних заходів, які, особливо взимку, зможуть врятувати людей від холоду. З іншого боку, конференція покликана започаткувати в суспільстві якісно інший дискурс про бездомних, який базуватиметься на життєвій реальності цих людей та їхніх проблемах, допомагаючи долати в нашій ментальності глибокоукорінені стереотипи та упередження.

Ступінь гуманності будь-якого суспільства визначається не за рівнем якості життя найбагатших, а власне, – за умовами життя найбідніших. Толерантне та чуйне суспільство складається з нашої спільної толерантності та рівня співчуття до найбеззахисніших співгромадян. Саме бездомні здатні навчити нас справжньої людяності.

Організаційний комітет: Ірина Дробот, керівник проекту тел.: 278 12 81; 067 504 83 72, e-mail: drobotir@gmai.com . Юрій Лі-фан-се керівник організації "Друзі Спільноти Святого Егідія" тел.: 067 502 85 89.