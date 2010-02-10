Відбудеться 14-й Всеукраїнський фестиваль поезії та авторської пісні

Відомий письменник і видавець Сергій Пантюк запрошує друзів, побратимів, колег і шанувальників справжнього мистецтва на 14-й Всеукраїнський фестиваль поезії та авторської пісні «Сліва-фест» (до 2008 року фестиваль мав назву «Під знаком Водолія»).

Дійство відбудеться 11-12 лютого у Києві, у приміщенні Спілки письменників України (вул. Банкова, 2). Початок о 17. 00.

Організатори обіцяють насичену програму.

Зокрема, пройдуть поетичні читання від Івана Малковича, Василя Герасим’юка, Тараса Федюка, Володимира Цибулька, Сергія Жадана та інших знаних майстрів слова.

Відбудеться також презентація нових книжок українських авторів, серед яких Борис Гуменюк, Олесь Ульяненко etc.

Також у програмі фестивалю - оригінальні мистецькі парфоменси та виступи українських бардів (Едуарда Драча, Гриця Лук’яненка, Євгена Манженка та багатьох інших). Виступлять і відомі справжнім шанувальникам прекрасного гурти: «Вперше чую», «Рутенія» і «Телері».

А ще на фестивалі відбудуться й кілька абсолютно нових подій, зокрема, презентація молодого музичного гурту «Артіш» дуету «Марго Кулічова + Вадим Грищенко» та спільного проекту лідера гурту «Пропала грамота» Павла Нечитайла та фронтменки гурту «ЧеЧе» Яни Шпачинської «Запаска».

А також - уперше в історії фестивалю – пройде поетичний «сліва-слем», у якому стануть до двобою з одного боку – команда мастодонтів сучасного літпроцесу (Брати Капранови, Роман Скиба, Олена Степаненко, Іван Андрусяк, Борис Гуменюк, Андрій Коваленко і Сергій Пантюк); з іншого – вишколений у численних слемах «молодняк» (Павло Коробчук, Микола Леонович, Сяргей Прилуцкі-«Пістончик», Дмитро Лазуткін, Артем Полежака, Катя Самсон).

І ще одна важлива подія фестивалю – Парад поетичних відкриттів» за минулий рік від сайту «Інша література»! Публікації цих авторів переглядали найбільше, одних лаяли, інших хвалили, третіх лише багато разів читали. Вони різні і не завжди творчо рівні, тому одним номінантам буде вручено вітальні дипломи, іншим – заохочувальні.

На фестивалі очікуються найповажніші гості – з тих, хто раніше тут не бував.