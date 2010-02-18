ГОГОЛЬFEST презентують в Росії та Франції

20-23 травня 2010 року в Росії планується презентація Київського полідисциплінарного міжнародного фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST. Презентація відбудеться в одній з культурних столиць нашого закордонного сусіда – місті Пєрмі.

Як повідомив кореспонденту Інформаґенції культурних індустрій ПРО продюсер фестивалю Владислав Троїцький, попередньо для російської публіки заплановано презентувати музичну й театральну програми українського проекту.

Зокрема, у театральній частині Троїцький збирається представити вистави центру сучасного мистецтва ДАХ: проект «Король Лір», третя частина проекту «Україна містична» за участі ДахаБраха-етно-хаос гурту, постановку «Майже вистава майже за Піранделло. Танець смерті. Реанімація» за новелами Луїджі Піранделло та виставу «Театр сміху і гріху. Любовний вертеп, або Український Декамерон» за п`єсою КЛІМа.

Музична частина презентаційної програми ГОГОЛЬFESTу за повідомленням організаторів ще формується.

Цікавинкою програми ГОГОЛЬFESTу стане «синтетичне шоу» – концерт-перформанс, vj, лазерна анімація «Dreams of the lost road» (Режисер-постановник – Владислав Троїцький) за участю етно-хаос гурту ДахаБраха.

Пан Троїцький також повідомив про свої плани щодо промоції фестивалю в Європі. Згідно домовленостей з радницею Посольства Франції в Україні пані Анн Дюрюфле, ГОГОЛЬFEST побачить і французька публіка. Щоправда в 2011 році. Нині Троїцький від’їздить до Парижу для остаточного узгодження питань щодо часу та місця проведення акції. Попередньо планується презентувати український фестиваль у травні-липні 2011 року.

З французького боку є повна готовність сприяти не лише просуванню французького культурного продукту в Україні, але й українського у Франції. Про це повідомила кореспонденту ПРО Анн Дюрюфле, адже система відповідного менеджменту з українського боку дуже недосконала.

«У Франції майже нічого не знають про Україну, а якщо й знають, то це стосується лише фольклору та народного мистецтва. А потрібно було б просувати й сучасне українське мистецтво. Я мала розмову з Владом Троїцьким щодо показу деяких українських проектів ГОГОЛЬFEST у Франції. Це було б чудово, французи побачили б сучасні культурні здобутки України», – наголосила пані Дюрюфле.