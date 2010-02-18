Київ чекає Перший вокально-хореографічний конкурс-фестиваль

З 25 лютого по 1 березня 2010 року відбудеться Перший міжнародний вокально-хореографічний конкурс-фестиваль «ART PREMIER-2010», в якому братиме участь біля 500 конкурсантів з різних країн світу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

Цей мистецький захід буде проведено за участю і підтримки Міністерства культури й туризму України, Головного управління культури та мистецтв КМДА, благодійного фонду «ВІВАТ АРТ».

Організатори зазначають, що учасникам конкурсу-фестивалю надається унікальна можливість виступити на сцені малої зали Національної філармонії України, Будинку офіцерів Збройних сил України, концертному залі “Майстер клас”.

Мета конкурсу-фестивалю – виявлення музично-обдарованої молоді, розвиток українського хореографічного та вокального мистецтв, популяризація творів відомих українських і сучасних композиторів, підсилення впливу професійного українського мистецтва на естетичне виховання дітей.

Заключний концерт переможців відбудеться 28 лютого 2010 року в концертному залі “Майстер клас” (Києво-Печерська лавра).

Конкурсну програму оцінює професійне журі, яке складається з народних і заслужених артистів, професорів і доцентів, провідних фахівців України, Росії, Республіки Білорусь, Литви.