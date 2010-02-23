У новому кліпі Марієтта провела досліди на ”бой-френді” (фото)

Молода співачка Марієтта знялася в новому кліпі на пісню «Пташечка». Вже на початку березня кліп можна буде побачити на українських телеканалах, а пісню – почути на радіостанціях. Про це йдеться в прес-релізі співачки, переданому УНІАН.

Головну роль у кліпі на пісню «Пташечка» зіграла сама Марієтта.

За сюжетом співачка перевтілюється у вісім персонажів, у кожному з яких намагається розбудити свого бой-френда.

«Пісня «Пташечка» своєрідний «ранковий гімн» для любителів поспати. Ідея кліпу проста: двоє підлітків-екстремалів, хлопець і дівчина, одна квартира і всім нам добре знайомі проблеми з пробудженням уранці. Тільки навряд чи хтось здогадається такими хуліганськими способами будити свого бой-френда, і при цьому примовляти ласкаві слова з легкою іронією «.добрий ранок, пташечка моя»! І все це з молодіжним драйвом, щирістю, гумором і позитивом», - повідомляє прес-реліз співачки.

«Я люблю веселитися, мені подобається рок-музика, до того ж мені давно хотілося виплеснути свою енергію, правда, своєрідним чином. Думаю, насправді багатьом дівчатам хотілося б зробити зі своїми хлопцями те саме...», - розповідає Марієтта.

У свою чергу, героєві в кліпі довелося пройти багато випробувань.

«Не всі професійні актори готові до таких експериментів. Особливо несподіваним для хлопця став дубль з бензопилкою», - мовиться у прес-релізі.

«Пташечка» - друга пісня, яка увійде до нового, третього за ліком альбому Марієтти.

Режисером нового кліпу став Семен Горов, який зняв більше 50 кліпів для зірок України і Росії, таких як: Філіп Кіркоров, Софія Ротару, Таїсія Повалій, Вєрка Сердючка, Валерій Меладзе, гурт "Віа Гра", "Океан Ельзи", Наталія Могилевська та ін.