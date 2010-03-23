Янукович і Азаров привітали працівників культури зі святом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали працівників культури та аматорів народного мистецтва з професійним святом.

"Сердечно вітаю вас з професійним святом - Всеукраїнським днем працівників культури і аматорів народного мистецтва. Ваша місія в суспільстві - унікальна. Своїм досвідом, знаннями і талантом ви забезпечуєте спадкоємність наших духовних традицій, зберігайте та розвиваєте різноманітну палітру культури всього Українського народу, консолідуєте його на розвиток держави", - зазначив Президент у своєму привітанні, оприлюдненому на офіційному сайті.

Янукович подякував працівникам театрів, музеїв, творчих лабораторій і майстерень, бібліотек, клубів, аматорських колективів та мистецьких навчальних закладів за самовіддану працю, безперервний творчий пошук, відповідальне ставлення до своєї високої просвітницької місії, "за те, що привносить в наше життя свято і гарний настрій".

Він пообіцяв, що, незважаючи на непросту економічну ситуацію, держава робитиме все можливе, щоб зберегти і розвинути мережу закладів культури, підвищити престиж професії працівників культури і успішно інтегруватися у світовий культурний простір.

У свою чергу, Азаров зазначив, що уряд високо цінує творчі зусилля і повсякденну працю багатьох професійних та аматорських творчих колективів, художників і народних майстрів, спрямований на реалізацію державної політики у сфері культури.

"Упевнений, що ви й надалі послідовно і наполегливо будете здійснювати благородну і, водночас, почесну місію розвитку української культури і мистецтва, з джерел яких буде живитися духовне життя не одного покоління співвітчизників і всіх, хто прагне краще пізнати нашу державу. Бажаю вам міцного здоров`я, сімейного затишку, щастя і нових досягнень в ім`я України!", - зауважив Азаров у привітанні, розміщеному на Урядовому порталі.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного 15-16 березня Інститутом Горшеніна, 77,1% українців пишаються тим, що є громадянами України.