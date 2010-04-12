Українська письменниця та співачка Ірена Карпа вагітна.

Про це 29-річна артистка розповіла в ефірі програми "Світське життя" під час відкриття цьогорічного фестивалю "Французька весна".

"Зараз десь майже 6 місяців і народжувати у кінці серпня. Якщо воно не захоче на світ раніше. Але це вже таке", - сміючись, розповіла Ірена.

Письменниця зізналася, що лише звикає до того, що незабаром стане матір`ю: "Ну мені теж поки що важко. Я поки виховую тільки собаку. У принципі, на ній тренувалася".

Однак, Ірена впевнена, що її другий чоловік американець Норман Пол Хенсон допоможе їй у цій нелегкій і незвичній справі.

"У Нормана все в порядку. У нього вже є син. Так що він має досвід і обіцяв мені робити всяку роботу, до якої я ще не звична", - пояснила письменниця.

Карпа разом з чоловіком уже знають, що в них буде дівчинка. Парочка навіть має перше "фото" майбутньої донечки, яке Норман носить у портмоне.

"Уся в мене: голова велика, ноги короткі. Уся в маму", - сказала співачка, тицяючи у знімок УЗД.

А от з ім`ям для немовляти Ірена та Норман ще не визначилися.

"Ні ми в процесі. Тому що настільки були впевнені, що хлопчик по всіх народних прикметах: на солодке не тягло, дупа не росла", - зауважила Карпа.

До слова, народжуватиме письменниця під пильним наглядом не лише лікарів, а й чоловіка. Останній вже зараз впевнений, що хоче бути присутнім під час появи доньки на світ.

"Так, звичайно. Я обов`язково повинен підтримати Ірену. Адже хочу бути впевнений, що лікарі там не просто випивають чи грають у карти, а роблять усе, що потрібно", - пояснив своє бажання Норман.

До речі, народжувати Карпа планує на батьківщині свого чоловіка - в Америці.

"Ми думали, що це буде хлопчик і в нього буде шанс стати президентом Америки. А якщо він в іншій країні (народиться), то не буде. Але так це буде, можливо, перша жінка-президент Америки", - заявила співачка.

На запитання телеведучої Каті Осадчої про те, чи обрали вони клініку де будуть народжувати, Ірена зазначила:

"Ми думали про Сан-Франциско. Там начебто все зрозуміло. Але так, як ми хочемо ще поподорожувати Америкою, ми беремо з собою собаку і будемо там брати машину - величезний пікап Норманового батька, тому ми не знаємо. Раптом станеться такий жах, що вона народиться десь у глухому селі якоїсь Оклахоми. І що ми потім їй скажемо?".

До слова, Ірена з коханим дійсно планують не переривати подорожі аж до пологів. За словами співачки, окрім США вони планували заїхати і в Канаду.

"Взагалі хотіли на Аляску. Я не зарікаюся - всяке можу бути. Тому що така річ - здоров`я, і все таке", - пояснила Карпа.

"У принципі, я не хочу, знаєш, як у більшості людей буває - вони зупиняються, вони думають: ну так, все, в мене є дитина, я повинен переробити себе... Ну тобто я хочу далі рухатися швидко. Дуже рада, що це дівчинка, бо хлопці дурнуваті часто бувають. А дівчатка малюють, пазли складають", - додала вона.

А от виховання доньки Ірена не хоче перекладати ані на своїх батьків, ані на батьків Нормана.

"Ні, взагалі батьків, мені здається, треба так залучати нормовано, щоб вони також цим не обтяжувалися", - зауважила письменниця.

Натомість проти нянь Карпа нічого немає. Більше того, артистка вже активно підшукує жінку, якій би довірила виховання дитини.

"Ми собі замовили няню з того ж Мустангу, щоб вона співала дитині тибетські колискові", - зізналася Ірена.

До слова, судячи з терміну, завагітніла Ірена Карпа саме десь під час весільної подорожі Мустангом.

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