У Туреччині туристів захищатимуть від місцевих "мачо"

Турецька влада оголосила війну місцевим мешканцям, що надокучають туристам. У кількох курортних містах охороняти спокій приїжджих будуть спеціальні поліцейські патрулі. Особливу увагу вони стануть приділяти боротьбі з нав`язливими турецькими "мачо".

Влада турецьких міст, розташованих на узбережжі Егейського моря, збирається вжити заходів, спрямованих на те, щоб зробити відпочинок приїжджих більш комфортним. У рамках цієї кампанії вони вирішили розпочати боротьбу з продавцями та жебраками, що чіпляються до туристів на пляжах.

У першу чергу ці заходи торкнуться турків, які нав`язливо пропонують зайти в магазин чи поїсти в їхньому кафе. Також більш пильну увагу будуть приділяти жебракам, продавцям і місцевим "мачо", які надокучають жінкам на пляжах. Хоча курортний сезон у Туреччині тільки почався, у пресі вже встигли з`явитися численні публікації, що описують скарги приїжджих жінок на місцевих чоловіків.

Конкретні способи усунення цих факторів, які викликають роздратування у туристів, будуть обговорюватися на цьому тижні в Мармарісі, де пройде засідання Комітету з координації туризму. У ньому візьмуть участь представники поліції, муніципальної та федеральної влади, а також члени неурядових організацій.

Але вже сьогодні відомі деякі заходи, спрямовані на забезпечення безпеки і комфорту відпочиваючих. Так, наприклад, вулиці і пляжі Мармаріса патрулюватимуть піші поліцейські та їхні колеги на велосипедах. Для допомоги їм залучатимуться правоохоронці з інших міст провінції Мугла, які володіють хоча б однією іноземною мовою.

Мер популярного курортного міста Бодрум Мехмет Кочадон заявив, що на пляжах заборонено буде відпочивати в нижній білизні. "Якщо у когось немає грошей на те, щоб купити плавки, ми їх йому видамо. Ми не можемо будь-кому з мешканців нашого міста заборонити засмагати і купатися на пляжах Бодрума. Але водночас ми не можемо дозволити їм дратувати своїм виглядом туристів, які приносять великі суми до бюджету країни ", - сказав він.

Особливо пильну увагу Кочадан пообіцяв приділити боротьбі з "мачо". За його словами, займатися цим будуть поліцейські в штатському. "Їхнім обов`язком буде фотографування місцевих" жеребчиків ", які чіпляються до туристкам. Всі зібрані докази негідної поведінки цих "мачо" надсилаються прямісінько до суду", - повідомив Кочадон.

Gazeta.ua