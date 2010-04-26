Росіяни ігнорують фільм Міхалкова

Новий фільм Микити Міхалкова «Стомлені сонцем-2. Предстояння» демонструється в напівпорожніх залах, повідомляє Эхо Москвы з посиланням на російські ЗМІ.

Перші дні прем`єри, за даними регіональних ЗМІ, не показують ажіотаж. Наприклад, кореспондент газети Новгородские ведомости повідомляє лише про 38 проданих квитків з 500 у головний міський кінотеатр на урочисту прем`єру.

Жителі Курська також проігнорували найбільш популярні вечірні сеанси, фільм прийшли подивитися в день прем`єри 15 чоловік, повідомляє місцеве радіо «Курс».

Популярний інтернет-блогер drugoi розмістив у своєму журналі фотографію кінозалу за п`ять хвилин до початку сеансу. У залі знаходяться дев`ять чоловік.

Тим часом кіноаналітики передбачають не найбільшу для кіно такого рівня касу. Зокрема, видання Бюллетень кинопрокатчика давало прогноз у 230 мільйонів рублів або менше $8 млн.

Іншим кіноекспертам передбачити підсумкову касу «Стомлених сонцем-2» поки важко.

Нагадаємо, що 18 квітня в київському кінотеатрі Україна відбулася до прем’єрний показ картини «Стомлених сонцем-2. Предстояння», на якому побували відомі особи з світу української політики та шоу-бізнесу.

У широкий прокат фільм вийшов 22 квітня. Картина розбита на дві частини: «Предстояння» і «Цитадель», яка вийде на екрани в листопаді 2010 року.

Кореспондент.нет