НБУ вводить в обіг пам'ятну монету “Іван Кожедуб”

Національний банк України вводить в обіг пам`ятну монету “Іван Кожедуб”.

«Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, вводить в обіг 1 червня 2010 року пам`ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену Івану Микитовичу Кожедубу - прославленому сину українського народу, льотчику-винищувачу, тричі Герою Радянського Союзу, маршалу авіації», - йдеться в повідомленні Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Монета виготовлена з нейзільберу, тираж - 35 000 штук.

На аверсі монети зображений у променях прожектора літак Ла-7 (бортовий номер 27), на якому літав І.Кожедуб. На реверсі монети зображений портрет І.Кожедуба на тлі стилізованого льотного поля з літаком, під яким написи: ІВАН/КОЖЕДУБ/ 1920/1991.

Художники: аверс - Володимир АТАМАНЧУК; реверс: Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК.

Скульптор - Володимир АТАМАНЧУК.

Пам`ятна монета є дійсним платіжним засобом України.