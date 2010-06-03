Фестиваль "Свірж" переїжджає на Київське море

Фестиваль культур народів світу «Свірж» цього року проводитиметься біля самого Києва - за 10 км.

Про це УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Організатори вибрали для фестивалю мальовничу місцину – урочище Княже в с. Нові Петрівці Вишгородського району. Місцевість поєднує в собі водночас і ліс, і гірський ландшафт, і водний, адже вона розташована на березі Київського водосховища.

Час проведення фестивалю залишився незмінним – 30 липня - 1 серпня 2010. Незмінними залишилися також назва, формат, якісний відбір учасників. На сьогодні Оргкомітет отримав більше 200 заявок на участь від українських і закордонних артистів. Досвід показав, що деякі артисти стали відкриттям для широкої аудиторії завдяки фестивалю. Саме тому цього року заснована премія «Свірж» для підтримки молодих артистів.

Серед нововведень - програма вуличних та фаєр-театрів, нічні кінопокази, декілька секцій майстер-класів, серед яких езотерика, бойові мистецтва тощо. Загалом протягом 3 днів заплановано близько 80 концертів, шоу, вистав та танцювальних програм; близько 200 традиційних та сучасних майстер-класів.

Але набагато важливішим є нова, соціальна спрямованість фестивалю – з цього року він працює на підтримку Програми з подолання дитячої смертності «Здорові діти у щасливій країні», яка здійснюється благодійним фондом «Дитячий світ». Програма має на меті забезпечення медичним обладнанням реанімаційних відділень 24 обласних дитячих клінічних лікарень і республіканської клінічної лікарні АР Крим. Тривалість програми: квітень 2007- 2012 р.р. У рамках програми було проведено 10 благодійних акцій, завдяки яким зібрано понад 3,6 млн. грн. На даний момент комплекти медичного обладнання передано вже 13 обласним дитячим лікарням, а також іншим дитячим лікувальним закладам.

Цього року буде розширена зона дитячого майданчика, яка виконувала і функцію дитсадочка. Тут батьки зможуть залишати своїх дітей на декілька годин, а то й цілий день, де ними опікуватимуться професійні вихователі.

Наразі триває розробка програми заходів Фестивалю.