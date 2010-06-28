На "Літературі на Сходах – 4" Ірванець з'явився в обладунку (фото)
00:10, 28 червня 2010Культура
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26 червня відбувся мистецький вечір "Література на Сходах – 4". Організатори події, “Мистецька Платформа”, привертають увагу громадськості до проблеми можливого знесення будівлі у центрі міста, де проводяться щотижневі мистецькі заходи. На її місці київська влада планує розпочати будівництво хмарочоса.
У затишному київському дворику звучала сучасна поезія та музика.
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"Зіркою" програми став живий класик української літератури, поет, драматург, перекладач Олександр Ірванець, який презентував одразу три нові книжки: збірку віршів "Мій Хрест", збірку малої прози "Загальний аналіз", та третє перевидання роману "Рівне/Ровно".
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Фото - Тетяни Давиденко
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