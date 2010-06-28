На "Літературі на Сходах – 4" Ірванець з'явився в обладунку (фото)

26 червня відбувся мистецький вечір "Література на Сходах – 4". Організатори події, “Мистецька Платформа”, привертають увагу громадськості до проблеми можливого знесення будівлі у центрі міста, де проводяться щотижневі мистецькі заходи. На її місці київська влада планує розпочати будівництво хмарочоса.

У затишному київському дворику звучала сучасна поезія та музика.

"Зіркою" програми став живий класик української літератури, поет, драматург, перекладач Олександр Ірванець, який презентував одразу три нові книжки: збірку віршів "Мій Хрест", збірку малої прози "Загальний аналіз", та третє перевидання роману "Рівне/Ровно".

Фото - Тетяни Давиденко