На Тернопільщині розкопали помешкання слов’ян ХІІ-ХІІІ ст.

Тернопільський археолог Василь Ільчишин розкопав помешкання слов’ян, що жили на Тернопільщині за часів Київської Русі. Давнє житло вдалося знайти неподалік села Хоми Збаразького району.

Дослідник працює у держпідприємстві «Подільська археологія», є співробітником рятувальної археологічної служби.

«Неподалік села є стара розмита дорога. Нею уже давно ніхто не користується. Від постійних дощів утворився ярок. У його стінці я і побачив кераміку та палене дерево, – пояснив Ільчишин. – Одразу зрозумів, що треба проводити рятувальну розвідку. Адже об’єкт, що був під землею, могла знищити ерозія».

Археолог відкопував житло чотири дні. «Житло невелике – 5 на 4 метри. Це помешкання середньої сім’ї. Воно було на глибині 70-80 см під землею. Але непросте, а двоповерхове. У ХІІ-ХІІІ століттях люди тут жили заможно. Будували двоповерхові хати. Ця теж має два яруси. Під долівкою була ще двометрова яма-холодильник», – зазначив він.

Серед знахідок є черепки кухонних горщиків. Зараз їх склеюють фахівці. Імовірно, вийде 5 посудин.

«Найцікавішою знахідкою є бронзовий перстень. Знайти такий – це рідкість. Крім того, він був у житлі. Через прив’язаність до об’єкта можна простежити ареал поширення ювелірних виробів. Зокрема, раніше таку прикрасу можна було знайти на півдні області – у Борщівському районі. Може, там жив ювелір або ж каблучка є предметом імпорту», – сказав Ільчишин.

Вразила археолога і давня піч. «Пічка купольна, має метр у діаметрі. Її черінь кілька разів ремонтували. У нижньому шарі як будівельний матеріал використане кам’яне жорно. У середньому – побитий горщик, який тепер треба склеїти. А верхній замазаний глиною», – поділився він.

Давнє житло згоріло. «Це можна точно сказати, оскільки є спалений зруб. Але що саме спричинило пожежу – невідомо. Для цього треба відкопати усе поселення», – додав Ільчишин.

Усі знахідки опишуть та передадуть до Збаразького замку.

Найчастіше археологи знаходять давні житла та кераміку під час експертизи земельних ділянок під будівництво, – пише ГПУ.

Нагадаємо, що у травні на Тернопільщині виявили слов’янське поселення VІІІ–ІХ і ремісничу майстерню ХІІ–ХІІІ століть. Відкопали їх на городі родини Трендовацьких у райцентрі Теребовля.

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