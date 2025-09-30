Точний масштаб призову невідомий.

Деякі данські солдати були терміново призвані на службу в Данії, про це йдеться в конфіденційній повістці, зміст якої став відомий телеканалу TV 2.

Призов здійснюється з прямим посиланням на ситуацію з дронами в данському повітряному просторі. У документі йдеться про те, що солдати мають з'явитися на службу "якнайшвидше". Однак точний масштаб призову невідомий. За даними джерел, йдеться про кілька сотень військовослужбовців.

Незалежно від масштабу, такі термінові призови вкрай незвичні, зазначають журналісти.

"Це свідчить про те, що ми перебуваємо в абсолютно винятковій ситуації. Тому й вживаються такі виняткові заходи. Не пригадую, щоб чув про подібне раніше, - заявив радник з питань безпеки і колишній головний аналітик Служби військової розвідки Якоб Каарсбо.

Розміщення військ на території Данії

За відомостями TV 2, призов пов'язаний із підготовкою до можливого розгортання військ на території країни. За словами радника з безпеки, це цілком логічно напередодні саміту ЄС, який скоро відбудеться в Копенгагені.

"У будь-якому разі ми перебуваємо в умовах підвищеної готовності з урахуванням подій, що відбуваються. А російські кораблі продовжують курсувати навколо нашої країни. Упевнений, що будуть задіяні всі ресурси", - сказав Якоб Каарсбо.

Точних офіційних даних про кількість резервістів у розпорядженні данської армії немає, але в 2013 році Головна організація особового складу резерву Данії оцінила їхню кількість приблизно в 3 тисячі солдатів.

