У Польщі прийняли рішення щодо фінансування Starlink в Україні: доля тисяч терміналів вирішена

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який передбачає продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Це рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що зараз в Україні працює більше 50 тисяч терміналів Starlink. З них понад 29 тисяч передали польські партнери.

У Мінцифри наголосили, що завдяки терміналам Starlink лікарні, школи, критична інфраструктура та мешканці прифронтових громад залишаються на зв’язку під час постійних атак.

"Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", - додав Федоров.

Наприкінці серпня стало відомо, що Варшава більше не зможе платити за Starlink для України. За словами міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, причиною стало вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям, які проживають в Польщі.

Пізніше керівник канцелярії польського лідера Збігнєв Богуцький заявив, що вето Навроцького на закон про допомогу українцям не припинить фінансування Starlink для України.

