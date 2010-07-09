В Ефіопії знайдено найдавніший у світі ілюстрований християнський текст

В ефіопському монастирі знайдено рукопис, який може виявитися найдавнішим у світі ілюстрованим християнським текстом. Спершу вона була датована XI століттям, але за допомогою радіовуглецевого аналізу була встановлена точна дата створення тексту - між 330 і 650 роками нашої ери, повідомляє "Православ`я і світ" з посиланням на The Daily Telegraph.

Текст названо на честь ченця Абба Гаріма, що прибув в Ефіопію в V столітті. Відповідно до легенди, він переписав Євангеліє всього за один день одразу після заснування монастиря Гаріма, неподалік від Адуа, на півночі країни.

У книзі є зображення святих Матфея, Марка, Луки й Іоанна. Крім того, у ній є перше християнське зображення Ієрусалимського храму.

Євангеліє Гаріми ніколи не покидало меж монастиря. Рукопис був зроблений на козячих шкірах ефіопською мовою геез, і вважається, що його перепліт – найбільш ранній його приклад, під яким збереглися оригінальні сторінки. Більш раннє датування манускрипту збігається за часом із прибуттям Абба Гаріма з Константинополя в Ефіопію в 494 році.

Нагадаємо, Ісаак Гаріма - ефіопський святий, останній з "дев`яти преподобних", що прибули в Аксумське царство. Гаріма прибув в Аксумське царство при царі Елла-Аміді. Рік й 9 місяців всі "дев`ять преподобних" жили разом, але після смерті Елли-Аміди, при його спадкоємці Тазене, вони розійшлися по країні для заснування обителей. У житії стверджується, що, якби Гаріма "не обійшов Ефіопію, вона була б невірною".