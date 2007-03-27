У Військовому інституті КНУ створюють словник військової термінології

У Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка завершується робота над створенням першого українсько-німецького та німецько-українського словника військової термінології.

Для підготовки чергового блоку лінгвістичних статей і військових термінологічних понять першого українсько-німецького та німецько-українського словника військової термінології до Києва прибув викладач Федеральної академії оборони Австрійської Республіки доктор Вальтер Вінчалек.

Під час зустрічі з начальником Військового інституту генерал-майором Віктором Балабіним доктор Вальтер Вінчалек обговорив план роботи щодо створення німецько-українського та українсько-німецького військового словника й шляхи подолання труднощів відтворення німецьких термінів українською мовою.

Доктор Вальтер Вінчалек також зазначив, що нинішній його візит в Україну є завершальним, оскільки робота над словником, укладання якого розпочалося рік тому, вже близька до завершення.

Слід зазначити, що працюючи над словником разом з українськими викладачами військового інституту, австрійський науковець прочитав курсантам лекцію з лінгвокраїнознавства, розповів про лексикографічні та лінгвістичні особливості, з якими доводиться стикатися при укладанні словника.

За матеріалами Урядового порталу