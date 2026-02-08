Держава – поганий менеджер: Зеленський висловився відродження села

Президент розповів, чи врятують село спеціальні державні програми.

Україні не варто створювати державні підприємства у селах заради збереження сільських громад, тому що це від початку погана ідея. Єдине, що справді може зробити держава, аби люди залишалися в селі - це створити умови для підприємницької діяльності на селі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він зауважив, що тенденція переселення людей із сільської місцевості в міста не є вийнятково українською, а спостерігається в усьому світі. Пригальмувати процес можуть спеціальні державні програми з підтримки села, але на це потрібні гроші.

"Це окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там були виробництва. Я не впевнений, що найкращий варіант – державні підприємства по всіх селах. Тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер – не найкраща. Держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор", - заявив президент.

Відео дня

Зеленський наголосив, що люди самі повертатимуться в села і відкриватимуть там бізнес, якщо це буде дійсно вигідно. А для цього, з одного боку потрібне економічне зростання в державі загалом, а з іншого боку - інфраструктура на селі.

"Відповідні програми – вони частково є. Є спеціальні кредитні програми, де умови для сіл набагато кращі, ніж для міст. Але цього замало. Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. Тому треба побудувати інфраструктуру. Це повинна зробити держава. І треба спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі", - переконаний глава держави.

Економіка України: останні новини

Як писав УНІАН, Зеленський повідомив, що Україна відкриває експорт оборонної продукції, і протягом 2026 року в країнах Європи запрацюють десять експортних центрів для просування та виробництва українських військових технологій у співпраці з партнерами з Балтії, Північної Європи та НАТО.

За його словами, вже найближчим часом почне роботу виробництво українських дронів у Німеччині, діють лінії у Великій Британії, а європейська безпека дедалі більше спиратиметься на український бойовий досвід, технології безпілотних систем і роботу українських фахівців.

Вас також можуть зацікавити новини: