Україна відкриває експорт зброї: Зеленський розкрив деталі

Україна офіційно виходить на міжнародний ринок озброєнь.

Сьогодні Україна робить історичний крок, відкриваючи експорт своєї оборонної продукції, заявив президент України Володимир Зеленський. Протягом 2026 року в країнах Європи почнуть роботу десять експортних центрів, які займатимуться просуванням і виробництвом вітчизняних технологій.

Про це він заявив на зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, відео з якої було опубліковано на Youtube, підкресливши, що географія співпраці охоплює Балтійські країни, Північну Європу та ключових партнерів НАТО.

Виробництво в Німеччині та Британії

Уже найближчими днями очікується запуск потужностей у Німеччині. "У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", – зазначив глава держави.

За словами президента, сучасна європейська безпека неможлива без українського досвіду. Фундаментом для захисту Європи стають саме українські розробки в сфері безпілотних систем.

"Все це буде базуватися в основному на українських технологіях і українських фахівцях", – підкреслив Зеленський.

Що відомо про експорт українського озброєння

Раніше УНІАН повідомляв, що експорт зброї допоможе покрити дефіцит фінансування нового виробництва. "Є чіткі обсяги, що потрібно нашій армії до кінця року, також що потрібно на наступний рік і що повинно бути у нас на складах для захисту, підтримки достатньої нашої сили", - зазначив Зеленський. Виходячи з цієї інформації і будуть прийматися рішення.

Крім того, ми також розповідали, що означає для України відкриття експорту зброї. Виробники чекали цього давно, адже їхні потужності простоюють через брак фінансування, а на українські розробки давно існує попит у світі.

