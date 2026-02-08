Росіяни удосконалили ракетну систему на 'Шахеді': подробиці

Окупанти зрозуміли, куди насправді потрібно спрямовувати підвішену ракету.

Вже певний час російські окупанти експериментують зі встановленням ракети типу "повітря-повітря" на свої дрони "Шахед". Так вони намагаються протидіяти українській авіації, яка полює на ці безпілотники. Про новий етап експериментів пише "Мілітарний".

Зокрема повідомляється, що прикордонники зі 105-го загону імені Князя Володимира Великого збили черговий "Шахед", споряджений ракетою Р-60, що ставилася на радянські винищувачі попередніх поколінь.

Це вже не перший такий випадок, однак від попередніх він відрізняється тим, що цього разу ракета була змонтована задом напеперед. Тобто ракета "дивиться" не у напрямку польоту "Шахеда", а назад.

Вочевидь росіяни зрозуміли, що "Шахед" не може полювати на українську авіацію як класичний винищувач, і розвернули ракету в бік, звідки є найбільша загроза для самого безпілотника. Адже зазвичай українські гелікоптери та легкомоторна авіація атакує дрони наздоганяючим, а не зустрічним курсом.

Довідка УНІАН. Р-60 – радянська керована авіаційна ракета ближнього повітряного бою з інфрачервоною головкою самонаведення. Розроблена наприкінці 1960-х, серійне виробництво тривало з 1973 до кінця 1980-х років; нині ця ракета не виробляється. Масово ставилася на радянські винищувачі та штурмовики, зокрема МіГ-21, МіГ-23, МіГ-29 (ранні версії), Су-17/20/22, Су-25.

Після розпаду СРСР значні запаси Р-60 залишилися на складах в Росії; точні цифри невідомі, але мова може йти про тисячі одиниць, частина з яких перебуває в обмеженій придатності через вік і деградацію елементів. У сучасних бойових діях цю ракету вже не ставлять на літаки через її моральну застарілість, але росіяни експериментують зі встановленням Р-60 на наземні платформи та безпілотники, як дешевий засіб ППО проти безпілотників, що свідчить не про відновлення виробництва, а про спробу утилізувати застарілі складські запаси.

Війна в Україні: технології

Як писав УНІАН, у ніч на 7 лютого під час масованої атаки РФ Сили оборони України діяли в умовах нельотної погоди, що суттєво обмежило застосування пілотованої авіації, зокрема літаків F-16 і Mirage, ефективних проти крилатих ракет. Через погану видимість і сніг основне навантаження лягло на зенітні ракетні комплекси, якими було збито 24 ракети, а також на інші засоби протиповітряної оборони.

Юрій Ігнат зазначив, що мобільні вогневі групи, системи РЕБ і дрони-перехоплювачі теж залежать від погодних умов і за туману чи низької хмарності працюють значно гірше. Водночас Росія нарощує застосування балістичних ракет і дронів, тоді як українська ППО після вичерпання радянських систем спирається переважно на західні зразки, зокрема Patriot, які мають обмежений радіус дії та потребують розміщення у великій кількості, що ускладнює захист усієї території країни.

