Енергетика РФ така ж законна ціль для ЗСУ, як і військові об’єкти, - Зеленський

Президент пояснив, що гроші, зароблені від продажу нафти, Росія вкладає у зброю, якою вбиває українців.

Російська енергетика є законною ціллю для українських ударів, як і військові об'єкти окупантів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

"Ми не маємо обирати, б'ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він (російський дикттаор Володимир Путін, - ред.) продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців", - сказав президент.

За його словами, в українців два шляхи: будувати зброю і бити по російській зброї або ж бити по джерелу нарощування та походження російських грошей, тобто по енергетиці.

Відео дня

"Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з рускімі? Ніхто", - висловився Зеленський.

Нафта як головне джерело фінансування російської війни в Україні

.Як повідомляв раніше УНІАН, Європа планує нищівний удар по "тіньовому флоту" РФ. Зазначалося, що Євросоюз розглядає можливість введення повної заборони на морські послуги, необхідні для транспортування російської нафти, такі як страхування та перевезення, в рамках нового пакету санкцій, що приурочений до чотирьох років війни Росії.

Також ми розповідали, що у січні нафтові доходи Росії обвалилися до мінімуму з 2020 року. За розрахунками Bloomerg, які грунтуються на даних Мінфіну РФ, до російського бюджету нафтовики перерахували 281,7 млрд рублів (3,7 млрд доларів). Сукупні доходи від нафти і газу також скоротилися на 50% у порівнянні з січнем 2025 року - до 393,3 млрд рублів, додали журналісти.

Як писало видання The New York Times, ймовірно, обвал доходів від нафти навіть підштовхнув Росію до нещодавніх прямих переговорів з Україною. Адже проблеми в економіці призвели до зростання бюджетного дефіциту, підвищення податків і нарощування державного боргу РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: