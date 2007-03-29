Тривають Дні культури України в Республіці Сербія

З 26 березня по 6 квітня 2007 року за організації Міністерства культури й туризму України та Міністерства культури Республіки Сербія (РС) проходять Дні культури України в РС. Повідомляє прес-служба Мінкультури України.

Цю визначну подію урочисто відкрили 27 березня голова української урядової делегації в.о. першого заступника Міністра культури та туризму України В.Стасевич та Міністр культури Республіки Сербія Д.Коядинович.

Заходи відбуваються у столиці Сербії Белграді й місті Нові Сад, центрі Автономного краю Воєводина, де здавна проживає численна українська національна меншина. В Белграді 27 березня проведено гала-концерт за участю ансамблю “Рідні наспіви” та відомого музичного колективу “Київ-Класик”. У сербській столиці відкриті виставки “Українська поштова марка”, “Оптико голографічні копії історичних коштовностей України” й виставка українських книжок Національної бібліотеки України ім. В.І Вернадського. Відбувся круглий стіл, присвячений українсько-сербським літературним зв’язкам, участь в якому взяли такі відомі українські письменники, як І.Драч, І.Лучук і В.Шкляр.

У Новому Саді 28 березня урочисто започатковано культурну акцію “Тиждень українського кіно”, яка супроводжується виставкою “Сто малюнків О.Довженка”, а також відкрито виставку вишиванки “Слов’янська рапсодія: Україна”.

Голова української делегації В.Стасевич провів робочі зустрічі з Міністром культури Республіки Сербія Д.Коядиновичем і головою Виконавчою ради Автономного краю Воєводина Б.Пайтичем, під час яких обговорювалися питання подальшого розвитку українсько-сербського культурно-гуманітарного співробітництва. Представники України й українські письменники також зустрілися з керівництвом нашої національної меншини в Сербії.