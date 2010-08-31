У Підгорецькому замку американці полюватимуть на привидів

З 28 серпня у Підгорецькому замку на Львівщині почалася робота відомої американської дослідницької групи «Мисливці за привидами» («Ghost Hunters International»).

Члени команди досліджуватимуть паранормальні явища на території замкового комплексу, що були зафіксовані зараз, хоча відомі за переказами з давніх часів.

За сприяння генерального директора Львівської галереї мистецтв Бориса Григоровича Возницького дослідник-краєзнавець Ігор Жук запросив американських «мисливців за привидами» дослідити аномальні явища у Підгорецькому замку. Це вже буде п’яте дослідження Ігора Жука за останні два роки з часу випадкової фіксації фотоапаратурою дивних об’єктів на території замку.

Поштовхом до більш глибокого дослідження аномальних явищ у Підгорецькому замку послужив випадок, що відбувся 04.05.2008 року. Того дня Борис Григорович Возницький та Ігор Жук разом з помічниками виїхали до Підгірців, щоби на місці визначити першочергові етапи роботи з відновлення пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення – Підгорецького парку. Фотозйомок тоді було проведено чимало, довкола замку та зверху зі спеціально піднятої повітряної кулі. На фотографіях частини території біля входу до підземелля був зафіксований невідомого походження прозорий силует людини. Для виключення випадкового дефекту фотографій або світлових відблисків від сонячних променів, об’єктиву, інших предметів, провели спеціальні зйомки з іншою апаратурою та фотографом. На нових фото були зафіксовані світлове димчасте скупчення, а також світловий ефект дуже схожий на розпливчасті рядки тексту.

Протягом 2008-2010 років були запрошені чотири різні групи людей, які займаються як звичайними дослідженнями фізичних явищ спеціальною апаратурою, так і паранормальними явищами. Одне з досліджень замку було проведено командою популярної української телепередачі «Битва екстрасенсів». Дванадцять «екстрасенсів» робили спроби відтворити давні події та пояснити дивний феномен Підгорецького замку. Двоє з них, а саме: фіналісти VI-ї «Битви екстрасенсів» Олена Курілова та Рената Сігі, будуть брати участь у теперішньому американському дослідженні та програмі «Мисливці за привидами».

Команда «Мисливці за привидами» («GhostHuntersInternational») досліджує аномальні явища електронними приладами, які на їх думку, спроможні зафіксувати ці дивні феномени. З часу заснування програми багато раз дослідники фіксували апаратурою незрозумілі явища, проте, виникнення більшості з них обґрунтовано пояснюється цілком природними причинами. Однак, серед досліджених випадків траплялись справжні феноменальні явища, які не мають наукового пояснення.

Під час досліджень буде використана спеціальна апаратура: пристрої, які здійснюють звукозапис, вимірюють електромагнітні поля, радіоактивність, термографічні камери, камери нічного бачення, портативні і статичні відеокамери та інше спорядження. Значна кількість апаратів виконана на спецзамовлення, зокрема: геофон, який фіксує та описує вібрації; ЕМП вимірювач, що створює аудіо ефект при змінах в електромагнітному полі; генератор «білого шуму» тощо.

Команда «Мисливців за привидами» («GhostHuntersInternational») позиціонується як документальна програма з науковим підходом.

До нашого часу у наукових колах точаться дискусії з приводу аномальних явищ, які носять різні назви та мають розмаїті класифікації: «кризові фантоми», духи, енергетичні сутності, «достовірні», колективні та історичні привиди, автомобілі-привиди, тонкоматеріальні аномалії тощо. До цих загадкових феноменів проявляють інтерес, досліджують і навіть створюють бази даних в Японії, Великобританії, Америці і багатьох інших країнах. Пізнання людиною світу ніколи не було простим і однозначним. Питання – з чим ми маємо справу: реальністю чи міфом – залишається відкритим.

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