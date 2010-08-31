Лікарі відмовилися оперувати Ельдара Рязанова

Народний артист СРСР Ельдар Рязанов госпіталізований до відділення спинальной нейрохірургії НДІ ім. Бурденка, повідомляє Газета.ру з посиланням на Life News. Причиною послужили ускладнення через хворобу хребта.

Лікарі оцінюють стан 82-річного режисера як задовільний.

У пацієнта деформуючий остеохондроз хребта. Через хворобу виникли ускладнення із зором і слухом, повідомило співрозмовник.

«Ми не оперуватимемо Ельдара Олександровича, - розповіла лікар клініки. - У такому віці операційне втручання може призвести до серйозних наслідків».