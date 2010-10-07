Фільм Край провалився в прокаті

Фільм Олексія Учителя "Край", висунутий Росією на премію Оскар, провалився в російському прокаті й ризикує увійти в трійку фільмів з найбільш неефективною рекламною кампанією цього року.

За перші чотири дні прем`єри "Край" заробив на 769 копіях 60,8 млн. рублів (майже $ 2 млн.). Цією цифрою фільм випередив усі інші стрічки зі зборів першого прокатного вік-енду.

Проте потім касові збори фільму почали різко знижуватися, і за підсумками двох тижнів прокату стрічка зібрала 123, 4 млн. рублів ($ 3,98 млн.), скотившись у середину російського бокс-офісу.

Таким чином, "Край" повторив долю розрекламованого свого часу фільму "Стомлені сонцем - 2": Предстояння Микити Михалкова, який у квітні цього року заробив на 1079 екранах 109 млн. рублів ($ 3,744 млн.), лише на тиждень очоливши російський прокат.

За два тижні "Край", що вийшов на екрани з потужною підтримкою в особі "Первого канала" і "РЗД", зібрав у кінотеатрах усього 654 000 глядачів.

Переконати росіян сходити на нього в кінотеатр не змогла навіть активна рекламна кампанія на ТБ: тільки з липня по жовтень "Первый канал" виділив на рекламу "Краю" 3717 секунд ефірного часу. Майже стільки ж реклами "Краю" показали "2х2" і "MTV".

Для порівняння, ролики Кандагара, що вийшов за підтримки "России-1" і зібрав у перші вихідні майже 1 млн. людей в кінотеатрах, крутилися на ТБ на 20% менше, притому що рекламна кампанія "Краю" ще триває.

За оцінками експертів, фільм заробить максимум $ 5-6 млн. доларів при витратах тільки на просування стрічки $ 4-5 млн. Тобто за кожного кіноглядача, який повірив рекламі, творці "Краю" заплатять по 166 рублів.

Між тим, у середньому довіра російського кіноглядача коштує 100 рублів. Найдорожче довіра росіян обійшлася продюсерам фільму "На грі: Новий рівень" - майже на повну вартість квитка, по 299 рублів.

За неефективністю вони навіть обійшли творців "Стомлених сонцем - 2. Предстояння", які за рекордні 300 млн. рублів зуміли залучити на "великий фільм про велику війну" трохи більше 1 млн. людей. Щоб переконати глядачів сходити на новий фільм Міхалкова, довелося витратити по 263 рублі на кожного глядача.

Російські ЗМІ зазначають, що бюджети на просування в Росії голлівудських блокбастерів не менші, ніж у російських стрічок, але вони набагато ефективніші. Так, витрати на кожного відвідувача Шрека назавжди виявилися всього 7,5 рубля, а "Аліси в Країні чудес" - близько 13 рублів. Найдорожчий глядач був у Шерлока Холмса - по 14,5 рубля.

Продюсер Олександр Роднянський вважає, що причина провалу "Краю" - неправильне позиціонування фільму в його просуванні - стрічка позиціонувалася "як молодіжний бойовик, а насправді - це серйозне авторське кіно".

За його словами, аудиторія "навчилася відчувати підступ", тому ті, на кого була націлена рекламна кампанія, на фільм не пішли. "Ті ж, кому фільм міг би бути цікавий, просто злякалися реклами", - вважає Роднянський.

На його думку, цей фільм потрібно було просувати, як авторське кіно. Він навів як приклад фільм "Цар" Павла Лунгіна: "Там відразу сказали - це складне кіно. Фільм заробив свої $ 6 млн., але вони були зароблені по-чесному, і не було відчуття провалу".

Ще однією причиною провалу фільму "Край" називають падіння рейтингів "Первого канала". За даними TNS Россия, якщо в 2004 році, коли масована реклама на каналі зробила касу "Денної варти", середня частка за рік у "Первого була" 27% (за аудиторією 18 +), то сьогодні - 18,7%. Ці дев`ять пунктів у абсолютних цифрах - практично вся аудиторія російського кіно. Якщо подивитися дані по аудиторії "Первого" за останні 10 років, то видно, що канал втратив 42% аудиторії.

Нагадаємо, що зараз у російському прокаті з великим відривом лідирує 3D-мультфільм "Легенди нічної варти".

У свою чергу фільм "Край" був висунутий Росією на здобуття премії Оскар. Серед членів журі, що обирали фільм, був Микита Михалков.

Корреспондент