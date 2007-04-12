Відбудеться літературно-мистецький вечір пам’яті, присвячений 120-річчю від Дня народження Івана Кавалерідзе

Відбудеться літературно-мистецький вечір пам’яті, присвячений 120-річчю від Дня народження Івана Кавалерідзе. Захід пройде за підтримки Міністерства культури і туризму, Головного управління культури і мистецтв КМДА, Національної спілки кінематографістів України та благодійного фонду Івана Кавалерідзе (Будинок кіно, червоний зал, вул. Саксаганського, 6). Вхід за редакційними посвідченнями. Телефон: 279-61-09.

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