«Європа FM» висловиться з приводу закону про 50% квоту українського продукту

13 квітня о 14-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція Радіостанції «Європа FM» з приводу впровадження закону про 50-відсоткову квоту українського продукту в ефірі всіх вітчизняних радіостанції та його можливі наслідки для розвитку мовлення. Також запрошені керівники більшості столичних радіостанцій, яким загрожують катастрофічні наслідки від виконання вимог вищезгаданого закону. Також запрошення отримали і представники Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація.

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