Переможець конкурсу скрипалів передав автомобіль дитячому будинку

У Тернополі володар Гран-прі фестивалю скрипалів отриманий у нагороду легковий автомобіль передав дитячому будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, загалом у конкурсі «У благословенні скрипалевих рук» взяли участь 29 скрипалів із Львівської, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської, Закарпатської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Учасники конкурсу виконували віртуозний твір малої форми і твір українського композитора малої форми. Їхню майстерність оцінювало журі на чолі з народним артистом України Мирославом СКОРИКОМ.

Під час конкурсу також збиралися благодійні пожертви для вихованців дитячого будинку «Пресвята родина».

Гран-прі фестивалю здобув аспірант Львівської Національної музичної академії Назарій ПИЛАТЮК, якому й вручили ключі від легкового автомобіля ВАЗ-2107. Його заява про бажання передати автомобіль дитбудинку «Пресвята родина» викликала у залі бурхливі оплески.

Першу премію у розмірі 7,5 тис. грн. отримали студент ІІІ курсу Львівської Національної музичної академії Василь ЗАЦІХА і студентка Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. Лисенка Єва РАБЧЕВСЬКА.

Ще п’ятеро конкурсантів отримали другу премію в розмірі 2 тис. грн., а четверо – третю премію у розмірі 1 тис. грн.

Довідка УНІАН. Дитячий будинок «Пресвята родина» Тернопільського благодійного фонду «Карітас» засновано у 1998 році за ініціативи Тернопільської єпархії Української греко-католицької церкви. З того часу в ньому проживало 66 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 4 до 18 років.

Зараз у «Пресвятій родині» виховуються 19 дітей. Загалом будинок може вмістити 30 дітей.