Найвищу в світі статую Ісуса Христа ставлять у Польщі (фото)

Спорудження найвищої в світі статуї Ісуса Христа завершується в місті Свебодзін на заході Польщі, висота постаті становитиме 36 метрів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на польське радіо.

Кілька бригад будівельників розпочали в суботу монтажу голови Ісуса. Нова статуя буде вищою за знамениту статую Христа в Ріо-де-Жанейро на шість метрів. Будівництво ведеться на 17-метровому пагорбі.

Передбачалося закінчити всі роботи ще у четвер, проте будівельникам завадив сильний вітер. Для монтажу голови Ісуса Хріста використовується спеціальний 400-тонний кран. З міркувань безпеки було вирішено монтувати гігантський пам`ятник поетапно: спочатку тулуб, потім руки, голову і величезний вінець Ісуса.

Статуя (Pomnik Chrystusa Króla), дизайн якої запропонував місцевий священик, будується за рахунок приватних пожертвувань. Офіційне відкриття монумента заплановане на 21 листопада.