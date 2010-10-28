У Балаклаві закінчили відновлювати будинок, де жила Леся Українка.

Як заявив журналістам директор ТОВ Аквалайн Плюс Сергій Небутов, під чиїм керівництвом здійснювалися відновлювальні роботи, "основним нашим завданням було це відтворення у первісному вигляді тих будівель, які були побудовані на початку XX століття". "Оскільки всі ці будинки багато років простояли в напівзруйнованому стані без консервації і будівлі перетворилися на руїни, потенційно небезпечні для життя людей, було прийнято рішення розібрати будівлю за елементами", - сказав Сергій Небутов. Це, за твердженням керівника підприємства, "дало змогу надалі, маючи перед собою елементи будівель, відновити фасади в такому ж вигляді, в якому вони перебували до демонтажу". "Нами були використані необхідні фотоматеріали того періоду, документи. Нам допомагали проектні організації та Центр історико-містобудівних досліджень у Києві. І ось за цими фотоматеріалами ми як би відновили історичну справедливість", - підкреслив Сергій Небутов. У свою чергу науковий співробітник Центру історико-містобудівних досліджень Тетяна Бажанова заявила журналістам, що "це рідкісний випадок, можна сказати майже унікальний, для України, коли пам`ятник у такому важкому безнадійному з технічної точки зору стані відреставрований і відтворений. Тут відповідає історичній правді кожна архітектурна деталь". "У будівництві головного корпусу дачі Соколової, де жила Леся Українка, використаний дуже оригінальний прийом. Ми, як історики архітектури, ні в літературі, ні в натурі не зустрічали ніде такого цікавого архітектурного прийому", - сказала Тетяна Бажанова. Сьогодні підприємство продовжує реконструкцію ще двох будівель, після чого приступить до нового будівництва, щоб створити єдиний містобудівний ансамбль у стилі початку XX століття. У зв`язку з цим, керівництво Балаклави сподівається, що відроджений у Балаклавській бухті історичний куточок, зробить місто ще більш привабливим для туристів, завдяки чому вдасться поповнити місцевий бюджет. "Це буде візитна картка для Балаклави і той проект, який розроблений, він прикрасить саме стару частину Балаклави, яка перетворюється на туристичний центр", - сказав журналістам під час огляду відбудованих пам`яток архітектури голова Балаклавської районної державної адміністрації Микола Харута. Як повідомлялося, 30 серпня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відкрив у Берліні меморіальну дошку видатній українській письменниці і поетесі Лесі Українці.

Як заявив журналістам директор ТОВ Аквалайн Плюс Сергій Небутов, під чиїм керівництвом здійснювалися відновлювальні роботи, "основним нашим завданням було це відтворення у первісному вигляді тих будівель, які були побудовані на початку XX століття".

"Оскільки всі ці будинки багато років простояли в напівзруйнованому стані без консервації і будівлі перетворилися на руїни, потенційно небезпечні для життя людей, було прийнято рішення розібрати будівлю за елементами", - сказав Сергій Небутов.

Це, за твердженням керівника підприємства, "дало змогу надалі, маючи перед собою елементи будівель, відновити фасади в такому ж вигляді, в якому вони перебували до демонтажу".

"Нами були використані необхідні фотоматеріали того періоду, документи. Нам допомагали проектні організації та Центр історико-містобудівних досліджень у Києві. І ось за цими фотоматеріалами ми як би відновили історичну справедливість", - підкреслив Сергій Небутов.

У свою чергу науковий співробітник Центру історико-містобудівних досліджень Тетяна Бажанова заявила журналістам, що "це рідкісний випадок, можна сказати майже унікальний, для України, коли пам`ятник у такому важкому безнадійному з технічної точки зору стані відреставрований і відтворений. Тут відповідає історичній правді кожна архітектурна деталь".

"У будівництві головного корпусу дачі Соколової, де жила Леся Українка, використаний дуже оригінальний прийом. Ми, як історики архітектури, ні в літературі, ні в натурі не зустрічали ніде такого цікавого архітектурного прийому", - сказала Тетяна Бажанова.

Сьогодні підприємство продовжує реконструкцію ще двох будівель, після чого приступить до нового будівництва, щоб створити єдиний містобудівний ансамбль у стилі початку XX століття.

У зв`язку з цим, керівництво Балаклави сподівається, що відроджений у Балаклавській бухті історичний куточок, зробить місто ще більш привабливим для туристів, завдяки чому вдасться поповнити місцевий бюджет.

"Це буде візитна картка для Балаклави і той проект, який розроблений, він прикрасить саме стару частину Балаклави, яка перетворюється на туристичний центр", - сказав журналістам під час огляду відбудованих пам`яток архітектури голова Балаклавської районної державної адміністрації Микола Харута.

Як повідомлялося, 30 серпня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відкрив у Берліні меморіальну дошку видатній українській письменниці і поетесі Лесі Українці.



Интерфакс-Украина

