Батько Майкла Джексона заявив, що його син став жертвою змови

Батько американського поп-співака Майкла Джексона Джо Джексон заявив, що його син став жертвою змови, в якій брали участь люди з його оточення і представники музичної індустрії.

Джексон-старший вважає, що учасники змови планували стати власниками авторських прав музиканта на пісні, повідомило в п`ятницю агентство EFE.

Батько поп-зірки звинуватив промоутерську компанію AEG Live в тому, що вона хотіла нажитися на смерті його сина.

"У піснях [на диску, який надійде в продаж у грудні] звучить не тільки голос Майкла Джексона, але й інших виконавців, що наслідують його. У той час він ще не завершив запис цих пісень. Це робиться для того, щоб заробити гроші", - зазначив Джо Джексон.

За інформацією EFE, компанія AEG Live була організатором концертів, які Майкл Джексон збирався дати в Лондоні.

Батько поп-зірки знаходиться в бразильському місті Сан-Паулу разом з товаришем Леонардо Роу, котрий проведе презентацію своєї книги Що насправді сталося з Майклом Джексоном.

Нагадаємо, 14 грудня 2010 року вийде музичний альбом Michael – збірка раніше невідомих пісень Майкла Джексона. Як зазначає лейбл Epic Records, що випускає диск, Michael – це збірка нещодавно завершених композицій, над якими Джексон працював "всюди – від будинку свого друга в Нью-Джерсі до студій в Лас-Вегасі і Лос-Анджелесі".

Однак родичі короля поп-музики вважають, що на диску звучить голос не самого Джексона, а його наслідувачів.

Крім того, у вівторок, 23 листопада, 27-річний пародист Рікі Галліано заявив, що, можливо, саме його голос був використаний під час запису альбому Michael. За словами Галліано, в жовтні цього року хтось запропонував йому записати ряд треків на студії в Лозанні, Швейцарія. Галліано підкреслив, що його настійливо просили імітувати голос Майкла Джексона так правдоподібно, наскільки це можливо.

Власнику студії сказали, що композиції записуються для триб`ют-альбому в пам`ять про Джексона. Загалом Галліано записав 21 пісню, за кожну з яких, як він повідомив, йому заплатили 2000 євро.

Корреспондент