У Києві розпочався VIII Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння»

У вівторок, 24 квітня, розпочався VIII Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння», який проходитиме в Києві з 24 по 28 квітня у театрі «Колесо», у Центрі театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, а також у театрі «Театріон».

Змагатися у мистецтві щирості й сповідальності, сам-на-сам з глядачем, цього року в Києві будуть актори з Албанії, Білорусі, Великобританії, Вірменії, Литви, Македонії, Німеччини, Польщі, Росії, України. Глядачі побачать 13 вистав, з них 3 – вітчизняні.

Захід проводиться за участю відомих акторів багатьох країн світу. Доброю традицією стало проведення у рамках «Відлуння» Круглого столу директорів фестивалів моновистав , під час яких представники різних країн дискутують щодо сьогоднішнього стану й перспектив моножанру як одного з найбільш актуальних нині жанрів театрального мистецтва. При цьому відбирають кращі вистави для своїх фестивалів.

Фестиваль «Відлуння» є однією зі значних щорічних театральних подій в Україні. Задуманий у 2000 році незалежною організаційною групою (директор фестивалю - Віце-Президент Міжнародного Форуму театру одного актора при ЮНЕСКО – Ніна Мазур). Фестиваль був підтриманий Швейцарською культурною фундацією «Про Гельвеція». Сім проведених попередніх фестивалів закріпили впливовість «Відлуння» у цьому театральному жанрі на європейських теренах і мали значний резонанс серед глядачів, театральних професіоналів і преси.

Високий організаційний і художній рівень фестивалю «Відлуння» підтверджується тим, що на адресу фестивалю приходить значна кількість пропозицій вистав з категорії «one-man-show» як з України, так і з далекого та близького зарубіжжя. Про актуальність й високий престиж проекту свідчить не лише зростаюча кількість професіоналів театру, які бажають взяти участь у цьому фестивалі, але й велика зацікавленість преси, театральних критиків і глядацького загалу до подій фестивалю