Назвали власницю найдовшого волосся в Україні

У Києві обрали власниць найдовшого натурального волосся і найдовших вій в Україні.

Ці досягнення було зафіксовано Національним реєстром рекордів 16 грудня у прямому ефірі ранкової програми Підйом на Новому каналі.

Рекорд встановили Ганна Гнатюк і Оксана Шикалюк, повідомили в Національному реєстрі рекордів.

Для вимірювання довжини волосся і вій у студію запросили лікаря-трихолога Олену Лук`янову. Вона використовувала спеціальний пінцет для того, щоб вилучити в повній довжині волосок Ганни Гнатюк. Потім експерти з рекордів Віталій Зорін та Владислав Рєзников помістили його на білу поверхню і виміряли лінійкою. Волосок рекордсменки від маківки до кінчика склав 131 см 01 мм.

"Вісім років тому я посперечалася зі своєю сестрою про те, що зможу відростити волосся нижче пояса, і з того самого дня ретельно взялася за це. Важливо зазначити, що колір волосся натуральний - в це дуже важко повірити, дивлячись на нього неозброєним поглядом" - розповіла Лук`янова.

Для фіксації іншого рекорду лікар-трихолог з допомогою пінцета висмикнула вію з повіки Оксани Шикалюк. Ведуча програми Підйом Ольга Фреймут також пожертвувала свою вію для того, щоб порівняти її з рекордним розміром.

Потім експерт з рекордів Віталій Зорін помістив вію на поверхню скельця з краплями води і накрив ще одним зверху. Коли волосок повністю випростався, експерти виміряли його довжину - 18,5 мм. Цей розмір приблизно в два рази більший від вії Ольги Фреймут.

Крім того, в студії вручили диплом недавньому рекордсмену Ігорю Петрику за Складання картини Мона Ліза з Кубика Рубіка. Можливості Петрика кілька разів перевіряли в прямому ефірі, перед тим як вручити диплом. Демонструючи в студії спритність рук, хлопець зібрав Кубик Рубіка за 45 секунд, а також в ускладненому завданні (збір кубика за спиною) зумів наблизитися до світового рекорду, впоравшись із завданням всього за 7 секунд.

Нагадаємо, що в липні 2010 року індійський володар найдовшого волосся у вухах побив власний рекорд і удостоївся другого запису в Книзі рекордів Гінесса - довжина волосся в його вухах досягла 28 см.

Корреспондент

