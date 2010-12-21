Кінаху не дозволили купити морський пейзаж

У столичному Мистецькому арсеналі зібрали старовинні ікони, картини та скульптури з п’яти музеїв і 20 галерей. Експозицію оцінюють у кількасот тисяч доларів. Твори застрахували в одному з банків.

Біля дверей зібрався натовп. У гардеробі не вистачає вішалок. Декого просять залишати сумки в роздягальні.

15 відвідувачів роздивляються найдорожчий експонат — срібні шати кіота ікони Троїцько-Іллінської Божої Матері. Поруч стоїть директор Чернігівського історичного музею 44-річний Сергій Лаєвський. Оклад зберігається в його закладі.

— Ці шати — шедевр, — говорить він, перекрикуючи музику. — Їх створили на гроші гетьмана Івана Мазепи, на них його герб. Під час Другої світової війни хтось викрав ікону й пошкодив оклад. Десятиліття він лежав надламаний. На початку 2010-го ми знайшли майстрів, які провели реконструкцію. Одразу шати помандрували до Америки, простояли кілька тижнів в Українському музеї в Нью-Йорку. У мене на серці було неспокійно — боявся, щоб їх не пошкодили під час перельоту, щоб не розбився літак. Про викрадення думав найменше. Оклад великий, аби його підняти, потрібно щонайменше 10 кремезних чоловіків.

До Києва шати везли в броньованому авто, слідом їхав загін охоронців. Довкола шат виставили цілодобову охорону з трьох людей.

Директор Нікопольського краєзнавчого музею 50-річний Олександр Кушнірук стоїть біля ікони Війська Запорозького. Вона у вигляді хреста на срібній овальній пластині. За легендою, його принесли козаки-паломники з Єрусалима. Директор розповідає гостям, що Богдан Хмельницький молився біля ікони ніч перед тим, як його обрали гетьманом.

30 робіт харківського художника Михайла Ткаченка привезли з музею ”Духовні скарби України”. Їх понад 15 років збирав експерт Дмитро Голець.

— Я захоплююся морськими пейзажами, а їх у Ткаченка багато. Збирав по всьому світу, купував у колекціонерів, на міжнародних салонах. Відвідувачі думають, що я їх виставив, аби продати. Приходив нардеп-”регіонал” Анатолій Кінах із сім’єю. Йому сподобалися кілька пейзажів, хотів їх купити. Коли почув, що не продаються — образився.