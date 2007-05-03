4 травня 2007 року о 16.00 відбудеться презентація виставки “PUERITIA/ДИТИНСТВО (давньоримська скульптура з музеїв Італії)”. Організатори - Італійський інститут культури в Україні, Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків за сприяння Мінкультури й туризму України, Міністерства культурної діяльності й спадщини Італії, Генеральної дирекції археологічної спадщини, Міністерства закордонних справ Італії, Генеральної дирекції культурного співробітництва, Посольства Італії в Україні. На виставці представлено 10 оригінальних скульптурних творів античної доби. Виставка триватиме до 20 червня (вул. Терещенківська, 15). Вхід за запрошеннями. Потрібна акредитація. Телефон: 234-53-34.