У Лондоні відбувся концерт на крижаних інструментах

Норвезький музикант Тер`є Ісунгсет представив у Лондоні серію концертів Ice Music, під час яких він грає на крижаних музичних інструментах.

Концерти відбуваються в іглі - будинку-наметі, на зразок тих, в яких живуть мешканці крайньої півночі - інуїти. Він був встановлений на терасі знаменитого палацу Сомерсет-Хаус у центрі Лондона.

Інструменти музикант привіз із собою в спеціальному холодильному фургоні з Норвегії.

"Це шматок льоду приблизно 30 сантиметрів завдовжки, десять сантиметрів шириною і два сантиметри товщиною. Я його ледь-ледь підігріваю і граю на ньому як на ксилофоні або марімбі. А ось це вже крижана труба", - показує свої незвичайні інструменти Тер`є.

Він розповів, що грає в рукавицях, оскільки від тепла рук інструмент розтане, а руки замерзнуть. Проте концерт триває не довго - інструменти тануть - якщо не грати на морозі. Але й на морозі грати неможливо - губи прилипають до льоду.

Оскільки зараз у Лондоні немає морозу, для серії концертів протягом трьох днів Тер`є привіз з собою з Норвегії цілий набір крижаних труб - кожної вистачить на два-три виступи. На запитання, чому він не створює крижані інструменти на місці, музикант відповів:

"Так, інструменти можна було б робити прямо зараз, але це буде штучний лід, а штучний лід не може правильно звучати, він не дасть потрібного резонансу, і грати концерт тільки на інструментах з такого льоду неможливо. Лід повинен бути тільки природний, природного походження , і знайти такий лід дуже і дуже важко. Якість льоду залежить від води, від клімату місця, де вона замерзла, від того, якою була в цьому місці зима, і як замерзала вода. Одного разу в 2003 році я був на північному заході Швеції , подивився на тамтешній лід і зрозумів - це найкращий рік. Бувають роки трохи кращі і гірше, лід трохи кращим і гіршим так само як з вином ".

Тер`є починав як перкусіоніст, грав у різноманітних ансамблях.

"Як композитор я вже давно використовував незвичайні прийоми вилучення музики, - розповів Тер`є Ісунгсет. - Так, наприклад у мене була композиція для найбільшої в світі нафтової вежі, на джаз-фестивалі в місті Мольте я зробив композицію для звуків місцевої фабрики, у мене були композиції для дерева, каменю і тому подібне ".

"І одного разу в 2000 році фестиваль на півночі країни попросив мене зробити для них спеціальну композицію. Я вирішив використовувати тільки природні елементи, те, що було під рукою. А концерти відбувалися в печері з замерзлим водоспадом. Там були і каміння, і дерево, і я приставив мікрофон до води і до льоду. Звук вийшов просто прекрасний ", - розповів музикант.

Сьогодні на рахунку Тер`є Ісунгсета - шість альбомів, виданих на його фірмі All Ice Recods. Інструменти він зберігає у себе вдома у величезній морозильній камері площею 18 квадратних метрів. Щороку наприкінці січня у своєму місті Гейло він проводить фестиваль Крижаної музики.

Корреспондент