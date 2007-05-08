Верховна Рада вирішила на державному рівні відзначити 90-річчя заснування НАНУ

Верховна Рада України прийняла рішення урочисто на державному рівні відзначити у листопаді 2008 року 90-річчя заснування Національної академії наук України.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної Постанови “Про відзначення 90-річчя від часу заснування Національної академії наук України” проголосували 250 народних депутатів із 260, зареєстрованих у залі.

Згідно з постановою, парламент рекомендував Кабінету міністрів України розробити й затвердити план заходів щодо відзначення 90-ї річниці заснування Національної академії наук України. Крім того, Кабмін має передбачити у державному бюджету України на 2008 рік кошти на фінансування проведення заходів. Уряд також має забезпечити видання і введення в обіг в установленому порядку поштової марки й конверта, присвячених 90-річчю від дня заснування Національної академії наук України.

При цьому, Державний комітет телебачення і радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення у ЗМІ заходів, присвячених цій даті.