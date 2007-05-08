У Севастополі відкрили скульптурну композицію ”Матрос і солдат” Меморіалу Перемоги

У Севастополі на мисі Хрустальний урочисто відкрили скульптурну композицію "Матрос і солдат" Меморіалу Перемоги, яка є однією з найбільших на території колишнього СРСР, і рішення про будівництво якої було ухвалене ще 35 років тому.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті Меморіалу взяли участь керівники місцевих органів державної влади, командувачі ВМС України і ЧФ РФ з військовими радами обох флотів у повному складі, герої Радянського Союзу, герої Соціалістичної праці, повні кавалери орденів Бойової і трудової слави, почесні громадяни міста-героя, ветерани Великої Вітчизняної війни, армії і флоту, воїни-інтернаціоналісти, депутати Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, депутати міської ради, представники уряду Москви, Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, митрополит Сімферопольський і Кримський владика ЛАЗАР, діячі культури і представники громадськості України і Росії, лідери політичних партій і рухів, школярі і студенти.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН під час відкриття меморіалу зазначив, що ще у 1972 році ЦК КПРС і Рада Міністрів ухвалили рішення про будівництво цього монумента. За словами С.КУНІЦИНА, він читав історію і його „дивувало, що у 1988 році було прийнято рішення про припинення будівництва даного монумента”. Як додав голова міськдержадміністрації, „ я буду не правий, якщо не подякую і колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ, який у 2004 році дав доручення добудувати меморіал, і нинішньому Президенту України Віктору Андрійовичу ЮЩЕНКУ, який в березні 2006 року підписав указ про розробку програми розвитку Севастополя на 10 років, і уряд Юрія ЄХАНУРОВА, який цю програму ухвалив 28 липня минулого року, і уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, який, виконуючи цю програму, виділив 70 мільйонів на розвиток Севастополя, і з цих коштів ми разом з міською радою виділили 6,5 мільйона гривень на добудову меморіалу”.

С.КУНІЦИН подякував будівельникам, „в першу чергу генералу-майору КІМУ, генеральному підряднику з його управлінням” (мається на увазі Будівельне управління ЧФ РФ - УНІАН). Як сказав голова міськадміністрації, „ми і сьогодні не до кінця розрахувалися за це будивництво, але ми неодмінно розрахуємося”.

С.КУНІЦИН також подякував ветеранам війни, „які відстояли цей монумент”. За його словами, „і на фоні того, що в ряді країн зносяться, переносяться монументи, сьогодні в Україні, Севастополі - місті дружби - ми виконали свій громадянський, професійний і людський обов’язок перед сотнями тисяч людей”.

На мітингу також виступили голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ (лише його промова була українською мовою - УНІАН), командувач ЧФ РФ адмірал Олександр ТАТАРІНОВ, В.ЧЕРНОМИРДІН. За словами посла, севастопольський монумент „увійшов в ряд величних монументів, які споруджені радянському солдату у Ленінграді, Москві, Волгограді, Києві”.

В церемонії запалювання Вічного вогню біля меморіалу взяли участь С.КУНІЦИН, та В.САРАТОВ. Після цього владика ЛАЗАР освятив цей меморіал.

Відкриття меморіалу завершилося виконанням державних гімнів України і Росії та урочистим проходженням підрозділів почесної варти ВМС України і ЧФ РФ.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня наступного року планується добудувати Музей Великої Вітчизняної війни, розташований поряд з меморіалом у недобудованому стані.

Скульптурна композиція „Матрос і солдат” Меморіалу Перемоги є останнім з п’яти головних меморіалів радянських часів, пов’язаних з Перемогою, він стоїть в одному ряду з Меморіалом героїчним захисникам Ленінграда на площі Перемоги, Меморіальним комплексом на Поклонній горі у Москві, Меморіалом „Родина-Мать зовет!” на Мамаєвому кургані у Волгограді і Меморіалом визволителям Києва „Родина-Мать” на березі Дніпра поряд з Лаврою. Висота севастопольського меморіалу становить 41 метр.

Загалом на будівництво першої черги меморіалу витрачено близько 20 млн.грн., на другу чергу буде потрібно попередньо ще близько 10 млн. грн. Загальна кошторисна вартість будівництва меморіалу за цінами на грудень 1981 року становила 6 000 000 радянських рублів. У 1988 році через відсутність фінансування будівництво Меморіалу Перемоги було припинене. Кілька разів виносилося рішення про знесення недобудованого комплексу. Одного разу навіть була здійснена спроба виставити „довгобуд” на аукціон. Кожного разу подібні „ініціативи” викликали різкий опір збоку ветеранів і севастопольської громадськості. 9 травня 2004 року ветерани Севастополя прийняли відповідне звернення до керівництва міста і країни.

Під час оборони Севастополя у роки Великої Вітчизняної війни загинуло близько 160 тисяч радянських солдат.