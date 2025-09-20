Путінський режим загрожує не лише Україні, але й кожному вільному народу, заявив третій президент.

Жодна нація та країна не може почуватися у цілковитій безпеці, доки існує путінський режим. Про це заявив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю телеканалу Апостроф.

Політик вважає, що повернення до кордонів 1991 року - це не повна формула перемоги.

"Хтось каже: давайте до хутора Михайлівського. А я кажу - і все? І ви рахуєте, якщо виходити на кордон 91 року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги? Ви лукавите," - наголосив Ющенко.

"На Москву?", - запитав інтервʼюер.

"На Москву", - відповів Ющенко.

Третій президент вважає, що путінський режим загрожує не лише Україні, але й кожному вільному народу.

"Ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно у сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим," - заявив Ющенко.

Повернення до кордонів 1991 року

Як повідомляв УНІАН, ексголовком, посол у Британії Валерій Залужний вважає, що Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року, оскільки у Російською Федерації є ресурси продовжувати війну.

"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось "білого лебедя", який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя в Україні. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій", - сказав Залужний.

