Зеленський: Гарантії безпеки можуть діяти і без фінального документу про закінчення війни

В Україні не розглядають "корейську" чи "фінську" модель завершення війни. Навіть запровадження режиму припинення вогню буде достатньо, аби почали діяти гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський відстоює позицію, що не треба чекати на завершення війни, аби говорити про гарантії безпеки. Ці дієві і надійні гарантії Україна має отримати до завершення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами.

Зокрема, у глави держави запитали, чи обговорюється "корейський сценарій" завершення війни, і відповідно, чи буде це використовуватися в розмові з президентом США Дональдом Трампом - що може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями.

"Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни", - відзначив Зеленський.

Він зауважив, для прикладу, президент Франції Еммануель Макрон каже – що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни.

"І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "руськім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, - то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - наголосив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, останнім часом дедалі більше лунає розмов про надання Україні гарантій безпеки в стилі 5-ї статті Вашингтонського договору про НАТО, але без членства в Альянсі.

Як пише видання Bloomberg, на початку 2025 року прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала надати Україні захист на кшталт статті 5 НАТО, але без фактичного вступу країни до Альянсу. В Альянсі 5 стаття передбачає зобов'язання колективної оборони - збройний напад на одного з членів Альянсу має розглядатися як напад на всіх. Оскільки наразі членство України в Альянсі не розглядається, пропонується механізм колективної допомоги від країн-членів Альянсу.

При цьому, за даними видання The New York Times, в Україні не дуже вірять у гарантії безпеки, і тому віддають перевагу відчутному посиленню Збройних сил. Реалізовується багатомільярдна програма з нарощування і виробництва озброєння. Фінансування здійснюватимуть європейські країни.

Водночас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сумнівається, що у дієвості будь-яких гарантій безпеки для України через відсутність довіри. Зокрема, він не вірить у те, що може бути довіра словам, якщо Росія знову нападе на Україну, то ці гарантери безпеки почнуть воювати з Росією.

