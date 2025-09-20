Зеленський: Гарантії безпеки можуть діяти і без фінального документу про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський відстоює позицію, що не треба чекати на завершення війни, аби говорити про гарантії безпеки. Ці дієві і надійні гарантії Україна має отримати до завершення війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами.
Зокрема, у глави держави запитали, чи обговорюється "корейський сценарій" завершення війни, і відповідно, чи буде це використовуватися в розмові з президентом США Дональдом Трампом - що може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями.
"Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни", - відзначив Зеленський.
Він зауважив, для прикладу, президент Франції Еммануель Макрон каже – що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни.
"І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "руськім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, - то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - наголосив Зеленський.
Гарантії безпеки для України
Як повідомляв УНІАН, останнім часом дедалі більше лунає розмов про надання Україні гарантій безпеки в стилі 5-ї статті Вашингтонського договору про НАТО, але без членства в Альянсі.
Як пише видання Bloomberg, на початку 2025 року прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала надати Україні захист на кшталт статті 5 НАТО, але без фактичного вступу країни до Альянсу. В Альянсі 5 стаття передбачає зобов'язання колективної оборони - збройний напад на одного з членів Альянсу має розглядатися як напад на всіх. Оскільки наразі членство України в Альянсі не розглядається, пропонується механізм колективної допомоги від країн-членів Альянсу.
При цьому, за даними видання The New York Times, в Україні не дуже вірять у гарантії безпеки, і тому віддають перевагу відчутному посиленню Збройних сил. Реалізовується багатомільярдна програма з нарощування і виробництва озброєння. Фінансування здійснюватимуть європейські країни.
Водночас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сумнівається, що у дієвості будь-яких гарантій безпеки для України через відсутність довіри. Зокрема, він не вірить у те, що може бути довіра словам, якщо Росія знову нападе на Україну, то ці гарантери безпеки почнуть воювати з Росією.