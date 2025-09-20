Якби не трагічний інцидент 1928 року, можливо, Володимира Путіна на світі ніколи б і не було.

Російський диктатор Володимир Путін народився в сім'ї, що утворилася під примусом, а не через кохання. Причому відбувся цей шлюб за вельми неприємних обставин. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на книжку "Цар власною персоною" російських журналістів-розслідувачів Романа Баданіна і Михайла Рубіна.

У книзі стверджується, що майбутні батьки російського диктатора - мати Марія Іванівна та батько Володимир Спиридонович - були змушені одружитися після трагічного інциденту, що трапився орієнтовно в 1928 році в селі Тургіново у Тверській області.

Одного разу 17-річна Марія запросила до себе додому свого ровесника Володимира, але несподівано для неї той прийшов із друзями. Дівчина злякалася і відмовилася пускати їх у двір, після чого хлопці почали ламати ворота вилами. У метушні Володимир вдарив дівчину вилами в обличчя, внаслідок чого та втратила око.

Автори книги стверджують, що батьки Марії змусили Володимира одружитися з їхньою донькою, яку він спотворив, пригрозивши йому судом у разі відмови. У підсумку саме так і сталося, після чого новоспечена сім'я переїхала з села до Ленінграда.

"Марія на рідкісних фотографіях, що збереглися, майже завжди відверталася вбік, щоб не було видно частини обличчя з вибитим оком. Ці дані контрастують з офіційними історіями, які сам Путін розповідав про батьків. Він, зокрема, публічно стверджував, що "ніколи не бачив батька п'яним і не чув від нього жодного грубого слова", - пише Bild.

Інші новини про особисте життя Путіна

Як писав УНІАН, нещодавно стало відомо, що в 2010-2011 роках Путін, який тоді тимчасово обіймав посаду прем'єр-міністра Росії, регулярно зустрічався зі студенткою журфаку Московського державного університету. Хоча на той момент він ще був офіційно одружений. Але найнепривабливіше в цій історії те, що на початку стосунків із Путіним дівчині було всього 17 років.

Також ми розповідали, що Луїза Розова, яка живе у Франції і яку журналісти-розслідувачі неодноразово називали позашлюбною донькою Путіна, нещодавно публічно зреклася свого батька.

