Ілон Маск прискорює реалізацію планів зі створення першого поселення людства на "Червоній планеті".

Мрія людства про заселення Марса стає все більш реальною завдяки величезному прогресу в космічних дослідженнях. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск вважає, що стійка база людей на Червоній планеті досяжна. У недавньому інтерв'ю Маск розповів, як ракета Starship допоможе впоратися з ключовими завданнями - багаторазовим використанням і створенням інфраструктури на Марсі, пише The Daily Galaxy.

Шлях до Марса - Starship як ключ до успіху

Плани Маска з колонізації Марса багато в чому зав'язані на можливостях Starship - найбільшої і найпотужнішої ракетної системи, коли-небудь створеної. SpaceX має намір зробити Starship повністю багаторазовою, що критично важливо для зниження колосальних витрат на міжпланетні перельоти. Маск упевнений, що самодостатня колонія на Марсі може з'явитися протягом 30 років.

"Я думаю, це можливо за 30 років, за умови експоненціального збільшення тоннажу на Марс із кожним новим вікном запуску, яке відкривається кожні два роки", - підкреслив він. Ці вікна, що виникають кожні 26 місяців, - моменти, коли Земля і Марс вибудовуються оптимально для найменш витратних польотів.

Відео дня

На думку Маска, труднощі в тому, що для колонії потрібні не тільки люди, а й величезні обсяги вантажів: модулі для житла, об'єкти з виробництва їжі та базова інфраструктура. Отже, SpaceX повинна експоненціально збільшувати кількість вантажів, що відправляються кожні два роки, щоб забезпечити зростаючу колонію.

Starship проектується саме під це - кожна місія здатна доставити понад 100 тонн вантажу на орбіту. Ця можливість вкрай важлива для довгострокових місій: ракета зможе перевозити системи життєзабезпечення, будматеріали та обладнання для виробництва їжі. Маск упевнений, що багаторазовість дасть змогу SpaceX запускати місії часто і за доступною ціною.

Труднощі повної багаторазовості - подолання технічних бар'єрів

Одна з головних проблем для колонізації Марса - домогтися повної багаторазовості Starship. Маск визнає, що SpaceX все ще працює над важливими елементами конструкції, зокрема над теплозахистом. "Для повної багаторазовості корабля ще належить багато чого зробити саме з теплозахистом", - пояснив Маск. Він порівняв виклики інженерів із досвідом роботи над шатлом, теплозахист якого вимагав капітального ремонту після кожного польоту.

Теплозахист критично важливий, оскільки він має витримати екстремальні температури під час входу в атмосферу Землі. Маск зазначив: "Ніхто ніколи не створював повністю багаторазовий орбітальний теплозахист. У шатла ремонт займав дев'ять місяців після кожного польоту". SpaceX розробляє матеріали і системи, які будуть легкими, довговічними і зможуть багаторазово використовуватися без тріщин і втрати плиток.

Інженери компанії зосереджені на створенні рішень, здатних витримувати суворі умови космосу, зберігаючи при цьому міцність конструкції. Маск вважає, що за відсутності серйозних невдач SpaceX зможе досягти повної багаторазовості Starship уже наступного року. Це стане величезним кроком уперед для міжпланетних місій і майбутньої колонізації Марса.

Бачення самодостатньої колонії на Марсі

Кінцева мета - не просто доставити людей на Марс, а створити процвітаючу самодостатню колонію. Маск завжди наголошував: марсіанське поселення має виживати без постійних поставок із Землі. "Головне - щоб Марс став самодостатнім, а ми - по-справжньому міжпланетним видом, домігшись планетарної надмірності", - каже він.

Під планетарною надмірністю Маск розуміє, що людство перестане залежати від Землі. Він вказує на загрози, які нависають над нашою планетою: від самознищення до природних катастроф, здатних знищити цивілізацію. Але якщо люди стануть багатопланетним видом, виживання людства буде забезпечено. Перевіркою стане здатність колонії жити без підвозу із Землі.

Для самодостатності знадобиться просунута технологія виробництва їжі, генерації енергії та промисловості. Маск уже описував деякі ключові елементи: використання атмосфери Марса для виробництва палива, будівництво інфраструктури для життя людей. Колонії також знадобляться системи, які зможуть створювати такі ресурси, як мікрочіпи, комп'ютери і ракети - все, що необхідно для довгострокового виживання і технологічного прогресу.

Інші цікаві новини про космос

Раніше УНІАН повідомляв, що Сатурн скоро буде найбільш яскравим і великим. У цей момент Сонце, Земля і Сатурн утворюють пряму лінію. Тому любителям астрофотографії обов'язково необхідно це побачити.

Крім того, ми також розповідали, чому Місяць щороку віддаляється від Землі. Ця відстань може здатися незначною, проте це свідчить про складну динаміку між Землею і Місяцем, яка розвивалася протягом мільярдів років.

Вас також можуть зацікавити новини: