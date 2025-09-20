Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН

Зокрема, одною із тем порядку денного зустрічі Зеленського і Трампа стануть гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами. Глава держави розповів про підготовку до участі в засіданні Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.

Зокрема, передбачається велика кількість зустрічей, у тому числі, з президентом США Дональдом Трампом.

У цьому зв’язку, Зеленський розповів про очікування від запланованої зустрічі з Трампом.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч Прем'єр-міністра Великої Британії з Президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", - повідомив Зеленський.

Окремо президент України додав, що, скоріш за все, має відбутися зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей.

Разом з тим, на полях Генасамблеї ООН українська сторона розраховує на проведення саміту з поверненню українських дітей, які були викрадені Росією.

"На сьогодні є 38 делегацій, які готові взяти участь у саміті, це сильне представництво. Буде велика коаліція щодо повернення дітей", - зазначив Зеленський.

Також у Нью-Йорку відбудеться засідання Кримської платформи.

"Розраховуємо також на десь приблизно три десятки країн. Також в такому широкому форматі", - зазначив Зеленський.

Також планується велика кількість двосторонніх зустрічей з різними лідерами країн.

"Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це будемо об'єднано економічною великою зустріччю", - додав Зеленський.

Зеленський і Трамп - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський і Трамп нещодавно зустрічалися у Білому домі 18 серпня. Також тоді відбулася координаційна зустріч за участі європейських лідерів. Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, щоб обговорити дипломатичні кроки. Президент США повідомив, що російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім – тристоронню за участю США.

Зеленський відповів, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі. Президент України відзначав, що якщо російська сторона цього не зробить, не погодиться на зустріч лідерів, Україна проситиме США вжити заходів проти РФ.

Окрім того, Зеленський у той день запропонував Трампу укласти угоду на закупівлю американської зброї на 100 мільярдів доларів за кошти Європи.

Зеленський наполягає на тому, що не треба чекати на завершення війни, аби говорити про гарантії безпеки. Ці дієві і надійні гарантії Україна має отримати до завершення війни. На переконання президента, навіть запровадження режиму припинення вогню буде достатньо, аби почали діяти гарантії безпеки.

