На подив блогера, руками зігнути смартфон не вдалося.

Відомий мучитель смартфонів JerryRigEverything влаштував перевірку iPhone Air - рекордно тонкого Айфона з товщиною всього 5,6 мм. Попри сумніви в його надійності, пристрій продемонстрував високу стійкість до пошкоджень.

Перед тим, як спробувати зігнути смартфон, блогер провів низку стандартних для свого каналу тестів:

Подряпав дисплей – цього року Apple перейшла в iPhone на Ceramic Shield другого покоління, яке справді складно подряпати. За шкалою Мооса скло злегка подряпалося тільки на 7-му рівні, при цьому самі подряпини майже не видно.

Бічні грані, зроблені з полірованого титану, легко дряпаються звичайним лезом, проте кнопки корпусу показали високу міцність – на відміну від тонкого Samsung Galaxy S25 Edge, витягти їх не вдалося.

У тесті на стійкість до вогню iPhone теж добре себе проявив. Після вогню від запальнички на дисплеї не залишилося жодного сліду.

Після цього блогер перейшов до головного тесту - він спробував зігнути iPhone Air. На подив автора, руками йому це зробити не вдалося. Домогтися успіху вдалося лише за допомогою підйомного крана на рівні спрямованого тиску в 97 кг – тоді рама смартфона погнулася, а скло на екрані лопнуло. Задня панель при цьому залишилася в порядку.

Відео дня

Підсумок: у звичайному житті погнути iPhone Air навряд чи вийде.

Оглядачі захоплюються ультратонким iPhone Air, але купувати не рекомендують через високу ціну, всього одну камеру і посередню автономність. Air є лише зразком того, який вигляд телефони Apple матимуть у майбутньому, тому, можливо, краще почекати кілька поколінь.

Незважаючи на проведену нещодавно презентацію iPhone 17, Apple ще не закінчила з анонсами у 2025 році. Найближчими місяцями компанія може випустити нові iPad Pro, Apple TV і HomePod mini.

Вас також можуть зацікавити новини: