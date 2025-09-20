Фірсов наголосив, що ворожі FPV-дрони залітають на дедалі більшу відстань.

Ворожі FPV-дрони залітають на дедалі більшу відстань, і Києву треба готуватися відбивати їх. Про це заступник командира 21 окремого полку безпілотних систем Єгор Фірсов в ефірі Новини.LIVE.

"Відстань, на яку залітають ворожі FPV-дрони, буде збільшуватися. І Києву треба готуватися ловити FPV-дрони, проти яких класична ППО буде безсила", - заявив військовий, мовляв, комплексами Patriot не будеш же збивати безрпілотники, які коштують три тисячі доларів.

Як зазначив Фірсов, ворог за допомогою своїх FPV-дронів буде намагатися зруйнувати українську енергетичну систему або здійснювати будь-які інші провокації, тому українці мають бути до цього готові.

"Технології, як цьому протидіяти, є. Єдине, що має бути, - максимальна техгологізація збройних сил", - додав заступник командира полку.

РФ удосконалює свої дрони

Як повідомляв раніше УНІАН, в РФ придумали, як збільшити дальність FPV-дронів. За словами експертів Defense Express, йдеться про спеціальний ретранслятор сигналу, який має подовжити лінію зв’язку між оператором і ударним дроном приблизно у чотири рази. Нова система потенційно здатна у рази збільшити дальність дії оптоволоконних FPV-дронів.

Також нещодавно експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав, що в останні два місяці росіяни почали застосовувати у війні проти України нові "Шахеди" з прямим управлінням. Він пояснив, що вони намагаються перетворити великий неповороткий БпЛА на аналог FPV, який керується радіоканалом напряму з території РФ чи окупованих територій. Цей "Шахед" має на борту відеокамеру, яка може напряму передавати картинку.

Крім того, Business Insider писав, що російські реактивні "Шахеди" - нова загроза, але в України вже є, чим на них відповісти. За словами заступника глави Офісу президента Павла Паліси, Україна розробляє нові FPV-дрони, які зможуть увійти в "оптимальну" систему ППО, що покриває різні висоти і дистанції. Однак детальні характеристики цих безпілотників і їхня кількість залишаються в секреті.

